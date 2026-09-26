Mike Cannon - Best Of (0194111041950) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mike Cannon
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 749962
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mike Cannon
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Voices In The Dark, Goin Crazy, Stay, Voices In The Dark (7" Version), Goin Crazy (Instrumental), Chantez La Chanson (Feat. Hipnosis), Voices In The Dark (Instrumental), Goin Crazy (7" Version)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Cannon - Best Of (0194111041950) виниловая пластинка
Сборник главных хитов Майка Кэннона, представляет самые мощные треки легенды итало-диско в высочайшем качестве звука. Конечно же, в него входит "Voices In The Dark", мировой мегахит. Издание на цветном виниле Mike Cannon — это сценический псевдоним итальянского продюсера и исполнителя Джорджо Спанья (Giorgio Spagna), ставшего одной из знаковых фигур в жанре итало-диско 1980-х годов. Пик популярности пришелся на первую половину 1980-х, когда артист выпустил ряд клубных хитов, ставших классикой европейских танцполов. Главный хит: Песня «Voices In The Dark» (1983) считается его «бессмертным» произведением. Она до сих пор включается в крупнейшие сборники ретро-электроники и является обязательной частью тематических вечеринок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mike Cannon
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Voices In The Dark, Goin Crazy, Stay, Voices In The Dark (7" Version), Goin Crazy (Instrumental), Chantez La Chanson (Feat. Hipnosis), Voices In The Dark (Instrumental), Goin Crazy (7" Version)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник главных хитов Майка Кэннона, представляет самые мощные треки легенды итало-диско в высочайшем качестве звука. Конечно же, в него входит "Voices In The Dark", мировой мегахит. Издание на цветном виниле Mike Cannon — это сценический псевдоним итальянского продюсера и исполнителя Джорджо Спанья (Giorgio Spagna), ставшего одной из знаковых фигур в жанре итало-диско 1980-х годов. Пик популярности пришелся на первую половину 1980-х, когда артист выпустил ряд клубных хитов, ставших классикой европейских танцполов. Главный хит: Песня «Voices In The Dark» (1983) считается его «бессмертным» произведением. Она до сих пор включается в крупнейшие сборники ретро-электроники и является обязательной частью тематических вечеринок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Mike Cannon - Best Of (0194111041950) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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