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Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка

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Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка - фото 1
Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Opus
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка - фото 1
  • Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 180 руб. 
Начислим 638 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749929
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Загружаем...
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Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка
22 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028351119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Opus
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lack Of Love, BB, Andata, Solitude, For Johann, Aubade 2020, Ichimei - Small Happiness, Mizu No Naka No Bagatelle, Bibo No Aozora, Aqua, Tong Poo, The Wuthering Heights, 20220302 - Sarabande, The Sheltering Sky, 20180219 (W/Prepared Piano), The Last Emperor, Trioon, Happy End, Merry Christmas Mr. Lawrence, Opus - Ending
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка

Окунитесь в захватывающий мир композитора и пианиста Рюити Сакамото с «Opus», эталонной виниловой коллекцией. Этот набор из 4 пластинок, составленный самим Сакамото (он скончался в марте 2023 года), охватывает десятилетия его новаторской работы, объединяя культовые саундтреки к фильмам, классику Yellow Magic Orchestra и глубоко личные композиции, отражающие неповторимый музыкальный стиль Сакамото. Лимитированный delux бокс-сет, 180 г винил, 45 об/мин Среди наиболее ярких композиций — музыка к фильмам «Merry Christmas Mr. Lawrence», «Andata» и «Aqua», дополненная ранее не издававшимися произведениями, такими как «For J?hann» (дань уважения исландскому композитору Йоханну Йоханнссону), «BB» (посвященная кинорежиссёру Бернардо Бертолуччи) и «20180219» (с использованием подготовленного фортепиано). Каждая пластинка, отпечатанная на 180-граммовом виниле 45 об/мин для исключительной точности звучания, помещена в отдельный конверт с соответствующими внутренними конвертами из чёрной бумаги. Издание представлено в изготовленном вручную фактурном футляре с элегантными деталями из черной фольги, а также включает коллекционный буклет с заметками о работе и информацией об авторах. «Opus» — это больше, чем просто ретроспектива, это дань уважения одному из самых влиятельных композиторов нашего времени.

Отзывы о товаре Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028351119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Opus
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lack Of Love, BB, Andata, Solitude, For Johann, Aubade 2020, Ichimei - Small Happiness, Mizu No Naka No Bagatelle, Bibo No Aozora, Aqua, Tong Poo, The Wuthering Heights, 20220302 - Sarabande, The Sheltering Sky, 20180219 (W/Prepared Piano), The Last Emperor, Trioon, Happy End, Merry Christmas Mr. Lawrence, Opus - Ending
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Окунитесь в захватывающий мир композитора и пианиста Рюити Сакамото с «Opus», эталонной виниловой коллекцией. Этот набор из 4 пластинок, составленный самим Сакамото (он скончался в марте 2023 года), охватывает десятилетия его новаторской работы, объединяя культовые саундтреки к фильмам, классику Yellow Magic Orchestra и глубоко личные композиции, отражающие неповторимый музыкальный стиль Сакамото. Лимитированный delux бокс-сет, 180 г винил, 45 об/мин Среди наиболее ярких композиций — музыка к фильмам «Merry Christmas Mr. Lawrence», «Andata» и «Aqua», дополненная ранее не издававшимися произведениями, такими как «For J?hann» (дань уважения исландскому композитору Йоханну Йоханнссону), «BB» (посвященная кинорежиссёру Бернардо Бертолуччи) и «20180219» (с использованием подготовленного фортепиано). Каждая пластинка, отпечатанная на 180-граммовом виниле 45 об/мин для исключительной точности звучания, помещена в отдельный конверт с соответствующими внутренними конвертами из чёрной бумаги. Издание представлено в изготовленном вручную фактурном футляре с элегантными деталями из черной фольги, а также включает коллекционный буклет с заметками о работе и информацией об авторах. «Opus» — это больше, чем просто ретроспектива, это дань уважения одному из самых влиятельных композиторов нашего времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 22180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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