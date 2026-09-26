Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ryuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинка
Окунитесь в захватывающий мир композитора и пианиста Рюити Сакамото с «Opus», эталонной виниловой коллекцией. Этот набор из 4 пластинок, составленный самим Сакамото (он скончался в марте 2023 года), охватывает десятилетия его новаторской работы, объединяя культовые саундтреки к фильмам, классику Yellow Magic Orchestra и глубоко личные композиции, отражающие неповторимый музыкальный стиль Сакамото. Лимитированный delux бокс-сет, 180 г винил, 45 об/мин Среди наиболее ярких композиций — музыка к фильмам «Merry Christmas Mr. Lawrence», «Andata» и «Aqua», дополненная ранее не издававшимися произведениями, такими как «For J?hann» (дань уважения исландскому композитору Йоханну Йоханнссону), «BB» (посвященная кинорежиссёру Бернардо Бертолуччи) и «20180219» (с использованием подготовленного фортепиано). Каждая пластинка, отпечатанная на 180-граммовом виниле 45 об/мин для исключительной точности звучания, помещена в отдельный конверт с соответствующими внутренними конвертами из чёрной бумаги. Издание представлено в изготовленном вручную фактурном футляре с элегантными деталями из черной фольги, а также включает коллекционный буклет с заметками о работе и информацией об авторах. «Opus» — это больше, чем просто ретроспектива, это дань уважения одному из самых влиятельных композиторов нашего времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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