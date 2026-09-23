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Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка

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Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Studio Albums 1978 - 1984
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 560 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636643
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Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка
22 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497841912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Studio Albums 1978 - 1984
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка

Бокс-сет The Collection 1978 - 1984 группы Van Halen, выпущенный в 2023 году. В него вошли шесть альбомов Van Halen вышедшие в период с 1978 по 1984 года, от их дебютного Van Halen (1978) до последнего с вокалистом Дэвидом Ли Ротом 1984 (1984). Подобное издание было выпущено в Японии в 1997 году на CD и в США в 2022 году, но под другим названием. В набор вошли ремастированные версии альбомов представленные на шести 180-ти граммовых черных виниловых пластинках. Американская хард-рок группа Van Halen была основана в 1972 году двумя братьями Алексом и Эдвардом Ван Хален. Также первый состав включал вокалиста Дэвида Ли Рота и бас-гитариста Майкла Энтони. Их дебютный альбом вышел в 1978 году и сразу же принес славу коллективу (в особенности гитаристу Эдди Ван Халену, который был признан журналом Guitar World лучшим гитаристом всех времен). В 1986 году место вокалиста Van Halen занял Сэмми Хагар, и вместе с ним группа добилась ещё больше успехов. В 2007 Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла. Группа занимает 7 место в списке 100 лучших исполнителей хард-рока всех времён по версии VH1.

Отзывы о товаре Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497841912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Studio Albums 1978 - 1984
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Бокс-сет The Collection 1978 - 1984 группы Van Halen, выпущенный в 2023 году. В него вошли шесть альбомов Van Halen вышедшие в период с 1978 по 1984 года, от их дебютного Van Halen (1978) до последнего с вокалистом Дэвидом Ли Ротом 1984 (1984). Подобное издание было выпущено в Японии в 1997 году на CD и в США в 2022 году, но под другим названием. В набор вошли ремастированные версии альбомов представленные на шести 180-ти граммовых черных виниловых пластинках. Американская хард-рок группа Van Halen была основана в 1972 году двумя братьями Алексом и Эдвардом Ван Хален. Также первый состав включал вокалиста Дэвида Ли Рота и бас-гитариста Майкла Энтони. Их дебютный альбом вышел в 1978 году и сразу же принес славу коллективу (в особенности гитаристу Эдди Ван Халену, который был признан журналом Guitar World лучшим гитаристом всех времен). В 1986 году место вокалиста Van Halen занял Сэмми Хагар, и вместе с ним группа добилась ещё больше успехов. В 2007 Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла. Группа занимает 7 место в списке 100 лучших исполнителей хард-рока всех времён по версии VH1.
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Отзывы


Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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