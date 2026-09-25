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Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка

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Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 1
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 2
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 3
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 4
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 5
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 6
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 7
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 8
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 9
Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Terence Trent D'Arby
Альбом (сингл)
Juvenilia: The Columbia Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 1
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 2
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 3
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 4
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 5
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 6
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 7
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 8
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 9
  • Terence Trent D&#039;Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 600 руб. 
Начислим 622 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733817
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Загружаем...
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Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка
21 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[8719262038318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Terence Trent D'Arby
Альбом (сингл)
Juvenilia: The Columbia Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If You All Get to Heaven, If You Let Me Stay, Wishing Well, I'll Never Turn My Back on You (Father's Words), Dance Little Sister, Seven More Days, Let's Go Forward, Rain, Sign Your Name, As Yet Untitled, Who's Loving You, Declaration: Neither Fish Nor Flesh, I Have Fate In These Desolate Times, It Feels Good To Love Someone Like You, To Know Someone Deeply Is To Know Someone Softly, I'll Be Alright, Billy Don't Fall, This Love, Attracted To You, Roly Poly, You Will Pay Tomorrow, I Don't Want To
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка

Сананда Майтрея с гордостью представляет «Juvenilia: The Columbia Years» — тщательно подобранный бокс-сет из шести пластинок, включающий его первые четыре новаторские альбома, первоначально выпущенные в период с 1987 по 1995 год: «Introducing the Hardline», «Neither Fish Nor Flesh», «Symphony or Damn» и «Vibrator». «Juvenilia» — первый случай, когда эти культовые работы были ремастерированы и представлены вместе с восстановленным оформлением и новыми аннотациями Сананды. Бокс-сет «Juvenilia: The Columbia Years» выпущен ограниченным тиражом, 4 альбома представлены на шести пластинках на высококачественном цветном 180-граммовом виниле «Juvenilia: The Columbia Years», созданный совместно с Sony Music UK, Music On Vinyl и TreeHouse Publishing, отдает дань уважения поворотной творческой эпохе, которая помогла переосмыслить звучание и дух современного соула, поп-музыки и рока в конце 1980-х и 1990-х годах. «Эти альбомы представляют собой путь молодого артиста, находящего свой голос: смелого, уязвимого и не боящегося бросить вызов шаблонам. Прекрасное чувство — наконец представить их вместе, в том духе, в котором они родились». — Сананда Майтрея Будучи артистом, который постоянно переосмысливает себя, Сананда непрерывно исследует новые музыкальные и творческие горизонты, тем самым подтверждая свое наследие как одного из самых оригинальных, бесстрашных и преобразующих голосов в современной музыке.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[8719262038318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Terence Trent D'Arby
Альбом (сингл)
Juvenilia: The Columbia Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If You All Get to Heaven, If You Let Me Stay, Wishing Well, I'll Never Turn My Back on You (Father's Words), Dance Little Sister, Seven More Days, Let's Go Forward, Rain, Sign Your Name, As Yet Untitled, Who's Loving You, Declaration: Neither Fish Nor Flesh, I Have Fate In These Desolate Times, It Feels Good To Love Someone Like You, To Know Someone Deeply Is To Know Someone Softly, I'll Be Alright, Billy Don't Fall, This Love, Attracted To You, Roly Poly, You Will Pay Tomorrow, I Don't Want To
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Сананда Майтрея с гордостью представляет «Juvenilia: The Columbia Years» — тщательно подобранный бокс-сет из шести пластинок, включающий его первые четыре новаторские альбома, первоначально выпущенные в период с 1987 по 1995 год: «Introducing the Hardline», «Neither Fish Nor Flesh», «Symphony or Damn» и «Vibrator». «Juvenilia» — первый случай, когда эти культовые работы были ремастерированы и представлены вместе с восстановленным оформлением и новыми аннотациями Сананды. Бокс-сет «Juvenilia: The Columbia Years» выпущен ограниченным тиражом, 4 альбома представлены на шести пластинках на высококачественном цветном 180-граммовом виниле «Juvenilia: The Columbia Years», созданный совместно с Sony Music UK, Music On Vinyl и TreeHouse Publishing, отдает дань уважения поворотной творческой эпохе, которая помогла переосмыслить звучание и дух современного соула, поп-музыки и рока в конце 1980-х и 1990-х годах. «Эти альбомы представляют собой путь молодого артиста, находящего свой голос: смелого, уязвимого и не боящегося бросить вызов шаблонам. Прекрасное чувство — наконец представить их вместе, в том духе, в котором они родились». — Сананда Майтрея Будучи артистом, который постоянно переосмысливает себя, Сананда непрерывно исследует новые музыкальные и творческие горизонты, тем самым подтверждая свое наследие как одного из самых оригинальных, бесстрашных и преобразующих голосов в современной музыке.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
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Отзывы


Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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