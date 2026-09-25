Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка
Сананда Майтрея с гордостью представляет «Juvenilia: The Columbia Years» — тщательно подобранный бокс-сет из шести пластинок, включающий его первые четыре новаторские альбома, первоначально выпущенные в период с 1987 по 1995 год: «Introducing the Hardline», «Neither Fish Nor Flesh», «Symphony or Damn» и «Vibrator». «Juvenilia» — первый случай, когда эти культовые работы были ремастерированы и представлены вместе с восстановленным оформлением и новыми аннотациями Сананды. Бокс-сет «Juvenilia: The Columbia Years» выпущен ограниченным тиражом, 4 альбома представлены на шести пластинках на высококачественном цветном 180-граммовом виниле «Juvenilia: The Columbia Years», созданный совместно с Sony Music UK, Music On Vinyl и TreeHouse Publishing, отдает дань уважения поворотной творческой эпохе, которая помогла переосмыслить звучание и дух современного соула, поп-музыки и рока в конце 1980-х и 1990-х годах. «Эти альбомы представляют собой путь молодого артиста, находящего свой голос: смелого, уязвимого и не боящегося бросить вызов шаблонам. Прекрасное чувство — наконец представить их вместе, в том духе, в котором они родились». — Сананда Майтрея Будучи артистом, который постоянно переосмысливает себя, Сананда непрерывно исследует новые музыкальные и творческие горизонты, тем самым подтверждая свое наследие как одного из самых оригинальных, бесстрашных и преобразующих голосов в современной музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Terence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (coloured) (8719262038318) виниловая пластинка