Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка
Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nash - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш, временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка