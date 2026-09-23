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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка

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Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 1
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 2
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 3
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 4
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 5
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
Crosby Stills & Nash
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 1
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 2
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 3
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 4
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 5
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 090 руб. 
Начислим 700 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642366
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка
22 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797202121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
Crosby Stills & Nash
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка

Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nash - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш, временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.

Отзывы о товаре Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797202121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
Crosby Stills & Nash
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nash - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш, временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202121) виниловая пластинка - стоимость товара 22090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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