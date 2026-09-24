Top.Mail.Ru
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 7
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 8
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 9
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 10
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 11
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 12
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 13
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 14
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
1975 To 1987
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 7
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 8
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 9
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 10
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 11
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 12
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 13
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 14
  • Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 220 руб. 
Начислим 666 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка
23 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
1975 To 1987
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, You Make Loving Fun, I Dont Want To Know, Oh Daddy, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid, Second Hand s, Dreams, Never Going Back Again, Dont Stop, Go Your Own Way, Songbird, The Chain, Gold Dust Woman, Over & Over, The Ledge, Think About Me, Save Me A Place, Sara, What Makes You Think Youre The One, Storms, Thats All For Everyone, Not That Funny, Sisters Of The Moon, Angel, Thats Enough For
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка

Fleetwood Mac выпустили пять мультиплатиновых альбомов один за другим в период с 1975 по 1987 год, что стало поразительным достижением, позволившим им стать одной из самых продаваемых групп в мире. В этот коллекционный бокс-сет входят Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In The Night (1987). Издание на прозрачном виниле. Fleetwood Mac пережили очень разные фазы за несколько десятилетий своего существования. От Питера Грина до Дэнни Кирвана, от Боба Уэлча до Линдси Бакингема, качество Fleetwood Mac никогда не снижалось. С приходом Линдси Бакингема и Стиви Никс альбомами, которые засияли ярче всего, стали Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In the Night (1987).

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
1975 To 1987
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, You Make Loving Fun, I Dont Want To Know, Oh Daddy, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid, Second Hand s, Dreams, Never Going Back Again, Dont Stop, Go Your Own Way, Songbird, The Chain, Gold Dust Woman, Over & Over, The Ledge, Think About Me, Save Me A Place, Sara, What Makes You Think Youre The One, Storms, Thats All For Everyone, Not That Funny, Sisters Of The Moon, Angel, Thats Enough For
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Fleetwood Mac выпустили пять мультиплатиновых альбомов один за другим в период с 1975 по 1987 год, что стало поразительным достижением, позволившим им стать одной из самых продаваемых групп в мире. В этот коллекционный бокс-сет входят Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In The Night (1987). Издание на прозрачном виниле. Fleetwood Mac пережили очень разные фазы за несколько десятилетий своего существования. От Питера Грина до Дэнни Кирвана, от Боба Уэлча до Линдси Бакингема, качество Fleetwood Mac никогда не снижалось. С приходом Линдси Бакингема и Стиви Никс альбомами, которые засияли ярче всего, стали Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In the Night (1987).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка – стоимость товара 23220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...