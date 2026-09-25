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Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка

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Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 2
Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 3
Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 4
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Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 7
Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Aerosmith
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 1
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 2
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 3
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 4
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 5
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 6
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 7
  • Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 130 руб. 
Начислим 608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка
21 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465844641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Aerosmith
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Make It (2024 Remaster), Somebody (2024 Remaster), Dream On (2024 Remaster), One Way Street (2024 Remaster), Mama Kin (2024 Remaster), Write Me A Letter (2024 Remaster), Movin' Out (2024 Remaster), Walkin' The Dog (2024 Remaster), Make It (2024 Mix), Somebody (2024 Mix), Dream On (2024 Mix), One Way Street (2024 Mix), Sideama Kin (2024 Mix), Write Me A Letter (2024 Mix), Movin' Out (2024 Mix), Walkin' The Dog (2024 Mix), Introduction (Live at Paul's Mall, 1973), Make It (Live at Paul's Mall, 197
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка

Дебютный альбом Aerosmith, названный в честь группы, демонстрирует энергичные риффы, мощную ритм-секцию и завораживающий вокал легендарной группы, которые оставались их визитной карточкой на протяжении более 50 лет. «Легендарное издание» — это переиздание дебютного альбома Aerosmith. В это новое, заново смикшированное и ремастерированное издание вошли такие нестареющие классические композиции, как «Mama Kin», «Movin' Out», «Make It» и незабываемый гимн «Dream On». Легендарное делюкс-издание, тщательно составленное и контролируемое группой, включает в себя нестареющие классические композиции, такие как "Mama Kin", "Movin' Out" и "Make It", а также бессмертный гимн "Dream On"

Отзывы о товаре Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465844641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Aerosmith
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Make It (2024 Remaster), Somebody (2024 Remaster), Dream On (2024 Remaster), One Way Street (2024 Remaster), Mama Kin (2024 Remaster), Write Me A Letter (2024 Remaster), Movin' Out (2024 Remaster), Walkin' The Dog (2024 Remaster), Make It (2024 Mix), Somebody (2024 Mix), Dream On (2024 Mix), One Way Street (2024 Mix), Sideama Kin (2024 Mix), Write Me A Letter (2024 Mix), Movin' Out (2024 Mix), Walkin' The Dog (2024 Mix), Introduction (Live at Paul's Mall, 1973), Make It (Live at Paul's Mall, 197
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Aerosmith, названный в честь группы, демонстрирует энергичные риффы, мощную ритм-секцию и завораживающий вокал легендарной группы, которые оставались их визитной карточкой на протяжении более 50 лет. «Легендарное издание» — это переиздание дебютного альбома Aerosmith. В это новое, заново смикшированное и ремастерированное издание вошли такие нестареющие классические композиции, как «Mama Kin», «Movin' Out», «Make It» и незабываемый гимн «Dream On». Легендарное делюкс-издание, тщательно составленное и контролируемое группой, включает в себя нестареющие классические композиции, такие как "Mama Kin", "Movin' Out" и "Make It", а также бессмертный гимн "Dream On"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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