Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Analogue) (0753088751370) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
The Lamb Lies Down On Broadway
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 020 руб.
В наличии
Код товара: 711892
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
The Lamb Lies Down On Broadway
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Lamb Lies Down On Broadway, Fly On A Windshield, Broadway Melody Of 1974, Cuckoo Cocoon, In The Cage, The Grand Parade Of Lifeless Packaging, Back In N.Y.C., Hairless Heart, Counting Out Time, Carpet Crawlers, The Chamber Of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Waiting Room, Anyway, Here Comes The Supernatural Anaesthetist, The Lamia, Silent Sorrow In Empty Boats, The Arrival, A Visit To The Doktor, The Raven, Ravine, The Light Dies Down On Broadway, Riding The Scree, In The Rapids, It
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Analogue) (0753088751370) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lamb Lies Down On Broadway, Fly On A Windshield, Broadway Melody Of 1974, Cuckoo Cocoon, In The Cage, The Grand Parade Of Lifeless Packaging, Back In N.Y.C., Hairless Heart, Counting Out Time, Carpet Crawlers, The Chamber Of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Waiting Room, Anyway, Here Comes The Supernatural Anaesthetist, The Lamia, Silent Sorrow In Empty Boats, The Arrival, A Visit To The Doktor, The Raven, Ravine, The Light Dies Down On Broadway, Riding The Scree, In The Rapids, It
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
The Lamb Lies Down On Broadway
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Lamb Lies Down On Broadway, Fly On A Windshield, Broadway Melody Of 1974, Cuckoo Cocoon, In The Cage, The Grand Parade Of Lifeless Packaging, Back In N.Y.C., Hairless Heart, Counting Out Time, Carpet Crawlers, The Chamber Of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Waiting Room, Anyway, Here Comes The Supernatural Anaesthetist, The Lamia, Silent Sorrow In Empty Boats, The Arrival, A Visit To The Doktor, The Raven, Ravine, The Light Dies Down On Broadway, Riding The Scree, In The Rapids, It
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lamb Lies Down On Broadway, Fly On A Windshield, Broadway Melody Of 1974, Cuckoo Cocoon, In The Cage, The Grand Parade Of Lifeless Packaging, Back In N.Y.C., Hairless Heart, Counting Out Time, Carpet Crawlers, The Chamber Of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Waiting Room, Anyway, Here Comes The Supernatural Anaesthetist, The Lamia, Silent Sorrow In Empty Boats, The Arrival, A Visit To The Doktor, The Raven, Ravine, The Light Dies Down On Broadway, Riding The Scree, In The Rapids, It
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Analogue) (0753088751370) виниловая пластинка – стоимость товара 21020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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