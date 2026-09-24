OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (Box) (5063176028914) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 020 руб.
В наличии
Код товара: 707090
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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176028914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
My Last Stand, Liberation, Rude And Reckless, The Decisive Blow (Normal), The Decisive Blow (Climax), Volcanic Bomb (Climax), Twilight Party Cruise (Normal), Twilight Party Cruise (Climax), Neo City (Normal), Neo City (Climax), Tamashii (Normal), Tamashii (Climax), Colosseum (Normal), Colosseum (Climax), Hangar Rules (Normal), Hangar Rules (Climax), Storm Rising (Normal), Storm Rising (Climax), Kakuri-Yo Kagura (Normal), Kakuri-Yo Kagura (Climax), Volcanic Bomb (Normal), Deep Space (Normal), Dee
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (Box) (5063176028914) виниловая пластинка
Саундтрек к игре Tekken 8 включает в себя множество треков, отражающих динамику и атмосферу игры. Обычно он содержит как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических тем из предыдущих игр серии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176028914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tekken 8
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
My Last Stand, Liberation, Rude And Reckless, The Decisive Blow (Normal), The Decisive Blow (Climax), Volcanic Bomb (Climax), Twilight Party Cruise (Normal), Twilight Party Cruise (Climax), Neo City (Normal), Neo City (Climax), Tamashii (Normal), Tamashii (Climax), Colosseum (Normal), Colosseum (Climax), Hangar Rules (Normal), Hangar Rules (Climax), Storm Rising (Normal), Storm Rising (Climax), Kakuri-Yo Kagura (Normal), Kakuri-Yo Kagura (Climax), Volcanic Bomb (Normal), Deep Space (Normal), Dee
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Саундтрек к игре Tekken 8 включает в себя множество треков, отражающих динамику и атмосферу игры. Обычно он содержит как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических тем из предыдущих игр серии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (Box) (5063176028914) виниловая пластинка - стоимость товара 21020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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