Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка
Песня Клэр Марло "Let It Go" 1989 года - один из самых популярных и востребованных треков из каталога Sheffield Lab. Дебютный альбом хорватско-американской певицы и автора песен - один из немногих альбомов, который пользуется популярностью как у меломанов, так и у радиослушателей. Синглы "Til They Take My Heart Away" и "Without Me" были удостоены многочисленных платиновых наград. Тот, кто знает, что за записью альбомов стоит лауреат премии "Грэмми" продюсер Билл Шни ("Gaucho" / "Aja"), будет удивлен меньше. Даг Сакс занимался мастерингом в своей мастеринговой лаборатории в Голливуде, а Стив Хаселтон отвечал за проект в лаборатории Шеффилда. Gary Leonard Koh и Wuti Larnroongroj переиздали альбом, который до сих пор является хитом в Азии, в виде одноступенчатого LP "Hyper Analogue". Он был отпечатан на супервиниле VR900.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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