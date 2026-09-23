The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка
Бокс-сет "Red & Blue Album" группы The Beatles, выпущенный в 2023 году. Он включает в себя расширенные переиздания сборников 1973 года, известным по названием "красный" и "синий". В "The Red Album" (1962-1966) вошли 12 дополнительных треков, включая некоторые из первых песен Джорджа Харрисона. А "The Blue Album" (1966 -1970) дополнен 9 треками, среди которых ранее не издававшаяся песня Битлз "Now And then". Расширенное издание представлено на шести черных 180-ти граммовых виниловых пластинках. Мастеринг выполнен в Abbey Road Studios с использованием технологии мастеринга на половинной скорости (Half-Speed Mastering). The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".
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Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Отзывы о товаре The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка