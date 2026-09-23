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The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка

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The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1962-1966 & 1967-1970
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - 1962-1966 &amp; 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб. 
Начислим 678 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642840
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Загружаем...
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The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка
21 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455921000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1962-1966 & 1967-1970
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can’t Buy Me Love, A Hard Day’s Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You’ve Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Be
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка

Бокс-сет "Red & Blue Album" группы The Beatles, выпущенный в 2023 году. Он включает в себя расширенные переиздания сборников 1973 года, известным по названием "красный" и "синий". В "The Red Album" (1962-1966) вошли 12 дополнительных треков, включая некоторые из первых песен Джорджа Харрисона. А "The Blue Album" (1966 -1970) дополнен 9 треками, среди которых ранее не издававшаяся песня Битлз "Now And then". Расширенное издание представлено на шести черных 180-ти граммовых виниловых пластинках. Мастеринг выполнен в Abbey Road Studios с использованием технологии мастеринга на половинной скорости (Half-Speed Mastering). The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455921000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1962-1966 & 1967-1970
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can’t Buy Me Love, A Hard Day’s Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You’ve Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Be
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Бокс-сет "Red & Blue Album" группы The Beatles, выпущенный в 2023 году. Он включает в себя расширенные переиздания сборников 1973 года, известным по названием "красный" и "синий". В "The Red Album" (1962-1966) вошли 12 дополнительных треков, включая некоторые из первых песен Джорджа Харрисона. А "The Blue Album" (1966 -1970) дополнен 9 треками, среди которых ранее не издававшаяся песня Битлз "Now And then". Расширенное издание представлено на шести черных 180-ти граммовых виниловых пластинках. Мастеринг выполнен в Abbey Road Studios с использованием технологии мастеринга на половинной скорости (Half-Speed Mastering). The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Отзывы


The Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (0602455921000) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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