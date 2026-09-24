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Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 230 руб. 
Начислим 666 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718232
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Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка
23 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда Я Стану Другим, Жёлтая Дорога, Озаренье, Душа, Слёзы В Огне, Грустная Песня, Всё, Что Я Хочу, Позвони Мне Среди Ночи, Я Падаю Вниз, Полюби Меня Такого, Как Есть, Я Не Знаю, За Что, 7 Морей, Белая Луна, Если Бы Ты Знала, Ты - Моя Женщина, Твоя Улыбка Для Меня, Мария, Сладкая Мария, РОКовая Женщина, Девочка Моя, Ясная Звезда (Без Тебя), Надежда Чайкой Летит, Пороги, Сети, Белые Дикие Кони, По Обочине, Не Грусти, Не Жалей, Алкоголик, Дождь За Окном, Спи, Моя Светлана, Снится Мне Маленький Гор
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка

Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда Я Стану Другим, Жёлтая Дорога, Озаренье, Душа, Слёзы В Огне, Грустная Песня, Всё, Что Я Хочу, Позвони Мне Среди Ночи, Я Падаю Вниз, Полюби Меня Такого, Как Есть, Я Не Знаю, За Что, 7 Морей, Белая Луна, Если Бы Ты Знала, Ты - Моя Женщина, Твоя Улыбка Для Меня, Мария, Сладкая Мария, РОКовая Женщина, Девочка Моя, Ясная Звезда (Без Тебя), Надежда Чайкой Летит, Пороги, Сети, Белые Дикие Кони, По Обочине, Не Грусти, Не Жалей, Алкоголик, Дождь За Окном, Спи, Моя Светлана, Снится Мне Маленький Гор
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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