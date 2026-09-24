Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered) (4680068805210) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.2
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 230 руб.
В наличии
Код товара: 718229
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Crazy About Rock-N-Roll, Dangerous World, Loving Any Time, The Last Elight To Freedom, Kiss It Away, White Crosses, Follow The Light, Princes Of Love, Только Ты И Я, Влюбленный, Ты, Ты, Ты, Моя Любовь, Еще Вчера, Я Возвращался Домой, Пристань Твоей Надежды, Автоответчик, Loverguy, How Are You Doing Without Me, Every Little Love Songs, Lonely Blues, Dirty Sounds, I Don't Have To Look For You, Mama (Tell Me What To Do), Music Of You Footsteps, Resque Me, California Rain, Ромео И Джульетта, Долгая
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered) (4680068805210) виниловая пластинка
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на черном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Crazy About Rock-N-Roll, Dangerous World, Loving Any Time, The Last Elight To Freedom, Kiss It Away, White Crosses, Follow The Light, Princes Of Love, Только Ты И Я, Влюбленный, Ты, Ты, Ты, Моя Любовь, Еще Вчера, Я Возвращался Домой, Пристань Твоей Надежды, Автоответчик, Loverguy, How Are You Doing Without Me, Every Little Love Songs, Lonely Blues, Dirty Sounds, I Don't Have To Look For You, Mama (Tell Me What To Do), Music Of You Footsteps, Resque Me, California Rain, Ромео И Джульетта, Долгая
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на черном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered) (4680068805210) виниловая пластинка - по цене 23230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered) (4680068805210) виниловая пластинка