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Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка

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Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Eagles
Альбом (сингл)
To The Limit: The Essential Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665010
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Eagles
Альбом (сингл)
To The Limit: The Essential Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take It Easy, Peaceful Easy Feeling, Witchy Woman, Train Leaves Here This Morning, Nightingale, Desperado, Doolin-dalton, Tequila Sunrise, Outlaw Man, Saturday Night, Good Day in Hell, The Best of My Love, James Dean, Already Gone, Ol 55, On the Border, Midnight Flyer, After the Thrill is Gone, Lyin Eyes, One of These Nights, Take It to the Limit, Hotel California, Life in the Fast Lane, Kid in Town, Victim of Love, The Last Resort, I Can T Tell You Why, Heartache Tonight, In the City, The Long
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка

To The Limit: The Essential Collection - тщательно составленный сборник из 51 трека, демонстрирует путь Eagles от студийных записей до динамичных живых выступлений с 1972 по 2020. В этот сборник вошли все самые знаковые песни Eagles, такие как “ Kid In Town, ” “One Of These Nights, ” “Best Of My Love, ” “Hotel California, ” и “Heartache Tonight”. Коллекция выходит за рамки студийных работ и освещает также выдающуюся историю живых выступлений Eagles, представляя более дюжины захватывающих концертных записей. Среди наиболее ярких моментов - треки с Eagles Live (1980) с хитом Seven Bridges Road, а также треки с концертных альбомов Hell Freezes Over (1994), The Millennium Concert (2000), Live At The Forum 76» (2017) и «Live From The Forum MMXVIII» (2020), демонстрирующие непреходящую привлекательность группы и исключительную музыкальность на сцене.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eagles - To The Limit: The Essential Collection (Box) (0603497827893) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Eagles
Альбом (сингл)
To The Limit: The Essential Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take It Easy, Peaceful Easy Feeling, Witchy Woman, Train Leaves Here This Morning, Nightingale, Desperado, Doolin-dalton, Tequila Sunrise, Outlaw Man, Saturday Night, Good Day in Hell, The Best of My Love, James Dean, Already Gone, Ol 55, On the Border, Midnight Flyer, After the Thrill is Gone, Lyin Eyes, One of These Nights, Take It to the Limit, Hotel California, Life in the Fast Lane, Kid in Town, Victim of Love, The Last Resort, I Can T Tell You Why, Heartache Tonight, In the City, The Long
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
To The Limit: The Essential Collection - тщательно составленный сборник из 51 трека, демонстрирует путь Eagles от студийных записей до динамичных живых выступлений с 1972 по 2020. В этот сборник вошли все самые знаковые песни Eagles, такие как “ Kid In Town, ” “One Of These Nights, ” “Best Of My Love, ” “Hotel California, ” и “Heartache Tonight”. Коллекция выходит за рамки студийных работ и освещает также выдающуюся историю живых выступлений Eagles, представляя более дюжины захватывающих концертных записей. Среди наиболее ярких моментов - треки с Eagles Live (1980) с хитом Seven Bridges Road, а также треки с концертных альбомов Hell Freezes Over (1994), The Millennium Concert (2000), Live At The Forum 76» (2017) и «Live From The Forum MMXVIII» (2020), демонстрирующие непреходящую привлекательность группы и исключительную музыкальность на сцене.


Теги товара: Limited Edition
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