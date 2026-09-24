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Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Избранное
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 230 руб. 
Начислим 666 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718238
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Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка
23 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Избранное
Жанр
Шансон
Трек-лист
38 узлов, По первому сроку, Я корабль конвоя, Бабий Яр, Камикадзе, Дорога длинною в жизнь, В горах Афгани, Монолог пилота "Черного тюльпана", Первый-второй, Здравствуй, сержант!, А, может, не было войны?, Ау, Где-нибудь, как-нибудь, На плантациях любви, Необычно, незнакомо, Зима, Глухари, Серый в яблоках конь, Мой двор, Утиная охота, Шпрейх-шталмейстер, 101-й километр, Прости-прощай, Облака (с Л. Успенской), Чемоданчик, Сусуманская лирическая, Попутчик, Песня еврейского портного, Скрипач Моня, С
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка

"Музыка стихов. Избранное" - это собрание музыкальных произведений знаменитого советского и российского исполнителя Александра Розенбаума. В данное издание вошли 5 двойных альбомов: "Заходите к нам на огонёк", "Белая ночь", "Воля вольная", "Серебряный кувшин" и "Я хотел бы подарить тебе песню... ". Подарочный бокс. Лимитированное и пронумерованное издание. Александр Яковлевич Розенбаум - знаменитый советский и российский писатель, актёр, исполнитель и автор песен. В 1996 году Александр Розенбаум получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2001 году звание народного артиста Российской Федерации. Множество песен исполнителя были использованы в качестве саундтреков к фильмам, которые в последствии стали классикой отечественного кинематографа: "Друг", "За всё заплачено", "Афганский излом", "Америкэн бой", "Время жестоких" и "Прощай, Макаров". Александр Яковлевич Розенбаум награжден "Орденом Почета" 7 сентября 2011 года.



Теги товара: Шансон, Limited Edition

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Избранное
Жанр
Шансон
Трек-лист
38 узлов, По первому сроку, Я корабль конвоя, Бабий Яр, Камикадзе, Дорога длинною в жизнь, В горах Афгани, Монолог пилота "Черного тюльпана", Первый-второй, Здравствуй, сержант!, А, может, не было войны?, Ау, Где-нибудь, как-нибудь, На плантациях любви, Необычно, незнакомо, Зима, Глухари, Серый в яблоках конь, Мой двор, Утиная охота, Шпрейх-шталмейстер, 101-й километр, Прости-прощай, Облака (с Л. Успенской), Чемоданчик, Сусуманская лирическая, Попутчик, Песня еврейского портного, Скрипач Моня, С
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
"Музыка стихов. Избранное" - это собрание музыкальных произведений знаменитого советского и российского исполнителя Александра Розенбаума. В данное издание вошли 5 двойных альбомов: "Заходите к нам на огонёк", "Белая ночь", "Воля вольная", "Серебряный кувшин" и "Я хотел бы подарить тебе песню... ". Подарочный бокс. Лимитированное и пронумерованное издание. Александр Яковлевич Розенбаум - знаменитый советский и российский писатель, актёр, исполнитель и автор песен. В 1996 году Александр Розенбаум получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2001 году звание народного артиста Российской Федерации. Множество песен исполнителя были использованы в качестве саундтреков к фильмам, которые в последствии стали классикой отечественного кинематографа: "Друг", "За всё заплачено", "Афганский излом", "Америкэн бой", "Время жестоких" и "Прощай, Макаров". Александр Яковлевич Розенбаум награжден "Орденом Почета" 7 сентября 2011 года.


Теги товара: Шансон, Limited Edition
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Александр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (4640004138420) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 23230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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