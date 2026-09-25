Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cappella
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 749773
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111038943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cappella
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
U Got 2 Let The Music (Brescia Edit), U & Me (Short Sharp Mix), U Got 2 Know (Radio Coffee Mix), Move On Baby (Definitive Edit), Move It Up, Be My Baby (Edit Energy Mix), U Turn Me On (Radio Edit Mix), Tell Me The Way (Video Mix), Bauhaus (7" Version), House Energy Revenge (7" Mix), Get Out Of My Case, Helyom Halib (House Revenge Mix Radio Edit)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка
Сборник главных хитов легендарного итальянского евродэнс-проекта Cappella, выпущенный лейблом ZYX Music в августе 2025 года. Лимитированное издание на цветном виниле Легендарный итальянский евродэнс-коллектив Cappella из 90-х возвращается с коллекцией своих хитов на виниле. Этот альбом включает треки, которые принесли группе мировую известность и зажгли танцполы в клубах по всему миру. Возглавляемая вокалисткой Келли Оверетт и продюсером Джанфранко Бортолотти, группа была пионером евродэнс-движения. С выходом этого сборника заново открывается чистое, энергичное и заразительное звучание, которое определяло Cappella и заложило основу для современной танцевальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111038943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cappella
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
U Got 2 Let The Music (Brescia Edit), U & Me (Short Sharp Mix), U Got 2 Know (Radio Coffee Mix), Move On Baby (Definitive Edit), Move It Up, Be My Baby (Edit Energy Mix), U Turn Me On (Radio Edit Mix), Tell Me The Way (Video Mix), Bauhaus (7" Version), House Energy Revenge (7" Mix), Get Out Of My Case, Helyom Halib (House Revenge Mix Radio Edit)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник главных хитов легендарного итальянского евродэнс-проекта Cappella, выпущенный лейблом ZYX Music в августе 2025 года. Лимитированное издание на цветном виниле Легендарный итальянский евродэнс-коллектив Cappella из 90-х возвращается с коллекцией своих хитов на виниле. Этот альбом включает треки, которые принесли группе мировую известность и зажгли танцполы в клубах по всему миру. Возглавляемая вокалисткой Келли Оверетт и продюсером Джанфранко Бортолотти, группа была пионером евродэнс-движения. С выходом этого сборника заново открывается чистое, энергичное и заразительное звучание, которое определяло Cappella и заложило основу для современной танцевальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Купить Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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