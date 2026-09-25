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Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка

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Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 1
Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 2
Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 3
Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 4
Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
The New Backwards
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 1
  • Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 2
  • Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 3
  • Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 4
  • Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749707
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Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка
8 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinite Fog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Infinite Fog
Barcode
[0710473185387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
The New Backwards
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Careful What You Wish For, AYOR, Nature Is A Language, Fire Of The Green Dragon, Algerian Basses, Copacaballa, Paint Me As A Dead Soul, Backwards, Princess Margaret's Man In The D'Jamalfna, AYOR Live Pornmod (It's In My Blood) - Live Geoff, Ambient Basses Hijack Mix 1, Backwards Dist Vox, Drone Geff Master, Carny Master, Drone Skellies, Choir Droney Skellies, Backwards Live Wip-Fixed Softer Backwards
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка

Альбом «The New Backwards» был задуман Питером «Слизи» Кристоферсоном в 2007 году как переработка отдельных треков, которые, казалось, не сочетались с материалом, выбранным им для более мрачного альбома «Ape of Naples» 2005 года, первого посмертного релиза COIL, своего рода реквиема и прощания с его недавно скончавшимся партнером Джоном Балансом. Значительно отличающийся от своего предшественника, этот альбом включает в себя блестяще хаотичный и невероятно ритмичный материал из оригинальных сессий для альбома, работа над которым началась еще в 1993 году и который изначально задумывался как продолжение «Love's Secret Domain». Эти песни так же разнообразны и дики, как и места их происхождения: отчасти они родились в бывшем доме Шэрон Тейт в Голливудских холмах, в штаб-квартире Nine Inch Nails в Новом Орлеане и в лондонском клубе Swanyard, а затем были переработаны и реструктурированы с помощью давнего друга. Дэнни Хайд в Таиланде создал эту коллекцию, обладающую уникальным звучанием и атмосферой, не встречающейся ни на одном другом релизе COIL. К моменту выхода альбома «AYOR» и «Backwards» уже стали любимыми треками на безумных живых выступлениях COIL. Некоторые другие треки просочились только в демо-версиях и здесь представлены в обновленном и отполированном виде, как и задумывали Кристоферсон и Хайд. Интересно также отметить вокальный вклад Balance. Хотя на альбомах, выпущенных COIL в то время («Black Light District» и «ElpH»), его голос практически отсутствует, его вокальные партии и тексты песен здесь, пожалуй, больше напоминают предыдущую эпоху «Love's Secret Domain», особенно в этом отношении примечателен эпический трек «Copacaballa». «The New Backwards» фактически стал последним официальным студийным релизом COIL с новым материалом, выпущенным при жизни Питера, и здесь он впервые представлен под полным руководством Дэнни Хайда. Соавтор. Потрясающая обложка использует фрагмент картины художника Иэна Джонстона «Кубический ворон», лицензированный у наследников Иэна Джонстона.

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Характеристики
Бренд
Infinite Fog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Infinite Fog
Barcode
[0710473185387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
The New Backwards
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Careful What You Wish For, AYOR, Nature Is A Language, Fire Of The Green Dragon, Algerian Basses, Copacaballa, Paint Me As A Dead Soul, Backwards, Princess Margaret's Man In The D'Jamalfna, AYOR Live Pornmod (It's In My Blood) - Live Geoff, Ambient Basses Hijack Mix 1, Backwards Dist Vox, Drone Geff Master, Carny Master, Drone Skellies, Choir Droney Skellies, Backwards Live Wip-Fixed Softer Backwards
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «The New Backwards» был задуман Питером «Слизи» Кристоферсоном в 2007 году как переработка отдельных треков, которые, казалось, не сочетались с материалом, выбранным им для более мрачного альбома «Ape of Naples» 2005 года, первого посмертного релиза COIL, своего рода реквиема и прощания с его недавно скончавшимся партнером Джоном Балансом. Значительно отличающийся от своего предшественника, этот альбом включает в себя блестяще хаотичный и невероятно ритмичный материал из оригинальных сессий для альбома, работа над которым началась еще в 1993 году и который изначально задумывался как продолжение «Love's Secret Domain». Эти песни так же разнообразны и дики, как и места их происхождения: отчасти они родились в бывшем доме Шэрон Тейт в Голливудских холмах, в штаб-квартире Nine Inch Nails в Новом Орлеане и в лондонском клубе Swanyard, а затем были переработаны и реструктурированы с помощью давнего друга. Дэнни Хайд в Таиланде создал эту коллекцию, обладающую уникальным звучанием и атмосферой, не встречающейся ни на одном другом релизе COIL. К моменту выхода альбома «AYOR» и «Backwards» уже стали любимыми треками на безумных живых выступлениях COIL. Некоторые другие треки просочились только в демо-версиях и здесь представлены в обновленном и отполированном виде, как и задумывали Кристоферсон и Хайд. Интересно также отметить вокальный вклад Balance. Хотя на альбомах, выпущенных COIL в то время («Black Light District» и «ElpH»), его голос практически отсутствует, его вокальные партии и тексты песен здесь, пожалуй, больше напоминают предыдущую эпоху «Love's Secret Domain», особенно в этом отношении примечателен эпический трек «Copacaballa». «The New Backwards» фактически стал последним официальным студийным релизом COIL с новым материалом, выпущенным при жизни Питера, и здесь он впервые представлен под полным руководством Дэнни Хайда. Соавтор. Потрясающая обложка использует фрагмент картины художника Иэна Джонстона «Кубический ворон», лицензированный у наследников Иэна Джонстона.
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Coil - The New Backwards (coloured) (0710473185387) виниловая пластинка - стоимость товара 8370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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