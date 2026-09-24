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Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка

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Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
On The Corner
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715929
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
On The Corner
Жанр
Jazz
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm

Отзывы о товаре Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
On The Corner
Жанр
Jazz
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording) (0194399826416) виниловая пластинка - стоимость товара 8140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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