Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Thin Lizzy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 220 руб.
В наличии
Код товара: 749695
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465547252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Thin Lizzy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Friendly Ranger at Clontarf Castle, Honesty Is No Excuse, Diddy Levine, Ray-Gun, Look What the Wind Blew In, ?ire, Return of the Farmer's Son, Clifton Grange Hotel, Saga of the Ageing Orphan, Remembering (Part One), The Farmer (Single A-Side), I Need You (Single B-Side), Dublin (New Day EP), New Day (New Day EP), Old Moon Madness (New Day EP), Things Ain't Working Out Down on the Farm (New Day EP), Honesty Is No Excuse (Instrumental Outtake), ?ire (Instrumental Take 1 Outtake), Beggar's Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка
AllMusic назвала альбом «неожиданно зрелым», но некоторые песни звучат «путанно и незаконченно». Отмечалось, что Лайнотт, основной автор песен, тогда ещё только только начинал развиваться, и переполненные фолком ранние работы группы ещё были далеки от принёсшего им славу хард-рока. В сущности только «Look What the Wind Blew In» содержит намёки на недюжинный потенциал, который раскроется позже.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465547252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Thin Lizzy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Friendly Ranger at Clontarf Castle, Honesty Is No Excuse, Diddy Levine, Ray-Gun, Look What the Wind Blew In, ?ire, Return of the Farmer's Son, Clifton Grange Hotel, Saga of the Ageing Orphan, Remembering (Part One), The Farmer (Single A-Side), I Need You (Single B-Side), Dublin (New Day EP), New Day (New Day EP), Old Moon Madness (New Day EP), Things Ain't Working Out Down on the Farm (New Day EP), Honesty Is No Excuse (Instrumental Outtake), ?ire (Instrumental Take 1 Outtake), Beggar's Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
AllMusic назвала альбом «неожиданно зрелым», но некоторые песни звучат «путанно и незаконченно». Отмечалось, что Лайнотт, основной автор песен, тогда ещё только только начинал развиваться, и переполненные фолком ранние работы группы ещё были далеки от принёсшего им славу хард-рока. В сущности только «Look What the Wind Blew In» содержит намёки на недюжинный потенциал, который раскроется позже.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - стоимость товара 15220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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