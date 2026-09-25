Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 748857
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1 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G
Конвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1000G безопасен для здоровья и окружающей среды - это делает обогревательное устройство отличным выбором для заботливых владельцев. На панели устройства в реальном времени отображаются данные о текущей температуре и выбранном режиме работы, упрощая взаимодействие с конвектором.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Развернуть
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Конвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1000G безопасен для здоровья и окружающей среды - это делает обогревательное устройство отличным выбором для заботливых владельцев. На панели устройства в реальном времени отображаются данные о текущей температуре и выбранном режиме работы, упрощая взаимодействие с конвектором.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1000G – стоимость товара 1480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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