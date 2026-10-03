Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, с регулятором мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 316 руб. 4 280 руб.829 руб. в СплитТермостат Ballu BMC-2
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитКонвектор Patriot PT-C 15 X белый
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 820 руб.860 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 520 руб.865 руб. в СплитКонвектор BALLU BEC/EZMR-500
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР КЭМ-1500, М серия 1,5 кВт
-
В наличииЦена 3 540 руб.885 руб. в СплитЭлектрический конвектор STEHER Е SCE-2000, серия 2 кВт
-
В наличииЦена 3 880 руб. 5 940 руб.970 руб. в СплитБлок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E
-
В наличииЦена 4 010 руб. 5 340 руб.1003 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1000
-
В наличииЦена 4 010 руб. 5 470 руб.1003 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1000
-
В наличииЦена 4 190 руб. 4 690 руб.1048 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR2000M
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002
-
В наличииЦена 4 220 руб. 6 530 руб.1055 руб. в СплитБлок управления Transformer Electronic Electrolux ECH/TUE4
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, с регулятором мощности
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500