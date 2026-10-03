Top.Mail.Ru
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 - фото 1
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 - фото 1
  • Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
3 460 руб.  4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151768
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500

Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...