Конвектор BALLU BEC/EZMR-500
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%3 460 руб. 4 520 руб.
В наличии
Код товара: 105808
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Загружаем...
3 460 руб. -23%
4 520 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
нет
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х13
Вес, кг.
4.4
Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZMR-500
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 8 м2. Габариты: 46х40х10 см
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Теги товара: энергосберегающие
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
нет
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
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Страна производитель
Китай
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 8 м2. Габариты: 46х40х10 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие
Конвектор BALLU BEC/EZMR-500 - по цене 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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