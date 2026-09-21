Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Обогреватель-конвектор Sonnen ONYX-1000.1, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, белый, сделан
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-1000.1 незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель-конвектор SONNEN ONYX-1000.1 — это стильное и надежное решение для быстрого обогрева помещений площадью до 18 м2. С мощностью 1000 Вт и монолитным Х-образным нагревательным элементом он эффективно распределяет тепло, создавая комфортную атмосферу в доме или офисе. Два режима работы (0,5 кВт и 1 кВт) и механический термостат позволяют легко настроить оптимальную температуру, экономя электроэнергию. Устройство оснащено защитой от перегрева, что делает его использование безопасным, а в комплекте идут ножки для удобной напольной установки. Корпус из прочного металла и лаконичный белый дизайн делают конвектор гармоничным дополнением любого интерьера. Компактные размеры (385х610х150 мм) и удобная конструкция позволяют легко разместить обогреватель в нужном месте. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно? Обогреватель SONNEN ONYX-1000.1 — идеальный выбор! Быстрый нагрев, удобство использования и стильный дизайн — все, что нужно для комфорта. Закажите сейчас и наслаждайтесь теплом в любое время года!
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Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
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Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
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