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Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный купить с доставкой в Москве
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Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный

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Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 1
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 2
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Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 7
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 8
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 9
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 10
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 11
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 12
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 13
Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 1
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 2
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 3
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 4
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 5
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 6
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 7
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 8
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 9
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 10
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 11
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 12
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 13
  • Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 690 руб.  3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696751
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный

Термостат радиаторный электронный ROYAL THERMO Smart Heat с LED дисплеем и регулятором температуры. Точность установки температуры - 1°С. Термостат выполнен из высококачественного пластика и металла. Его назначение - регулировка температуры в комнате, при этом с возможностью управления теплом со смартфона. На дисплее прибора отображается необходимая информация: индикация включения и выключения обогрева, индикация температуры воздуха, индикатор Zigbee сети и режима программирования, уровня заряда элементов питания. Термостатом можно управлять со смартфона через мобильное приложение. Для этого необходимо подключить термостат к Zigbee хабу из Установочного Комплекта, использовать мобильное приложение HOMMYN.

Отзывы о товаре Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Описание
Термостат радиаторный электронный ROYAL THERMO Smart Heat с LED дисплеем и регулятором температуры. Точность установки температуры - 1°С. Термостат выполнен из высококачественного пластика и металла. Его назначение - регулировка температуры в комнате, при этом с возможностью управления теплом со смартфона. На дисплее прибора отображается необходимая информация: индикация включения и выключения обогрева, индикация температуры воздуха, индикатор Zigbee сети и режима программирования, уровня заряда элементов питания. Термостатом можно управлять со смартфона через мобильное приложение. Для этого необходимо подключить термостат к Zigbee хабу из Установочного Комплекта, использовать мобильное приложение HOMMYN.
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