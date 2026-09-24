Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Термостат радиаторный электронный Royal Thermo Smart Heat, черный
Термостат радиаторный электронный ROYAL THERMO Smart Heat с LED дисплеем и регулятором температуры. Точность установки температуры - 1°С. Термостат выполнен из высококачественного пластика и металла. Его назначение - регулировка температуры в комнате, при этом с возможностью управления теплом со смартфона. На дисплее прибора отображается необходимая информация: индикация включения и выключения обогрева, индикация температуры воздуха, индикатор Zigbee сети и режима программирования, уровня заряда элементов питания. Термостатом можно управлять со смартфона через мобильное приложение. Для этого необходимо подключить термостат к Zigbee хабу из Установочного Комплекта, использовать мобильное приложение HOMMYN.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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