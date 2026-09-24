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Термостат Ballu BMC-2 купить с доставкой в Москве
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Термостат Ballu BMC-2

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Термостат Ballu BMC-2 - фото 1
Термостат Ballu BMC-2 - фото 2
Термостат Ballu BMC-2 - фото 3
Термостат Ballu BMC-2 - фото 4
Термостат Ballu BMC-2 - фото 5
Термостат Ballu BMC-2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термостат
  • Термостат Ballu BMC-2 - фото 1
  • Термостат Ballu BMC-2 - фото 2
  • Термостат Ballu BMC-2 - фото 3
  • Термостат Ballu BMC-2 - фото 4
  • Термостат Ballu BMC-2 - фото 5
  • Термостат Ballu BMC-2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 316 руб.  4 280 руб. 

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В наличии
Код товара: 696619
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термостат Ballu BMC-2
3 316 руб. -23%
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Термостат
Комплектация
термостат, комплект крепежных элементов, инструкция, упаковка
Напряжение
220/240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
190

Описание товара Термостат Ballu BMC-2

Механический термостат и пульт управления, разработанный специально для автоматического поддержания заданной температуры и регулировки расхода воздуха бытовых систем отопления и водяных тепловентиляторов. Обладает увеличенным током коммутации до 8 А, прочным пластиковым корпусом со степенью защиты IP20 и интуитивным дисковым регулятором.

Отзывы о товаре Термостат Ballu BMC-2




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Термостат
Комплектация
термостат, комплект крепежных элементов, инструкция, упаковка
Напряжение
220/240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Механический термостат и пульт управления, разработанный специально для автоматического поддержания заданной температуры и регулировки расхода воздуха бытовых систем отопления и водяных тепловентиляторов. Обладает увеличенным током коммутации до 8 А, прочным пластиковым корпусом со степенью защиты IP20 и интуитивным дисковым регулятором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термостат Ballu BMC-2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3316 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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