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Термостат цифровой BALLU BDT-2 купить с доставкой в Москве
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Термостат цифровой BALLU BDT-2

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 1
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 2
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 3
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 4
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 5
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 6
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 7
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 8
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 9
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 10
  • Термостат цифровой BALLU BDT-2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 840 руб.  4 150 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термостат цифровой BALLU BDT-2
2 840 руб. -32%
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Комплектация
термостат, документация, упаковка
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
цифровой
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
190

Описание товара Термостат цифровой BALLU BDT-2

Накладной монтаж – простая установка на стену без необходимости монтажа врезного подрозетника. Это особенно удобно для установки терморегулятора на деревянные стены, сэндвич-панели и тонкие офисные перегородки, где отсутствует возможность врезного монтажа, а также в помещениях, где уже сделан чистовой ремонт.

Отзывы о товаре Термостат цифровой BALLU BDT-2




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Комплектация
термостат, документация, упаковка
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
цифровой
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Накладной монтаж – простая установка на стену без необходимости монтажа врезного подрозетника. Это особенно удобно для установки терморегулятора на деревянные стены, сэндвич-панели и тонкие офисные перегородки, где отсутствует возможность врезного монтажа, а также в помещениях, где уже сделан чистовой ремонт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термостат цифровой BALLU BDT-2 - стоимость товара 2840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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