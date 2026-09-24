Термостат цифровой BALLU BDT-2
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 840 руб. 4 150 руб.
В наличии
Код товара: 696585
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2 840 руб. -32%
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Комплектация
термостат, документация, упаковка
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
цифровой
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
190
Описание товара Термостат цифровой BALLU BDT-2
Накладной монтаж – простая установка на стену без необходимости монтажа врезного подрозетника. Это особенно удобно для установки терморегулятора на деревянные стены, сэндвич-панели и тонкие офисные перегородки, где отсутствует возможность врезного монтажа, а также в помещениях, где уже сделан чистовой ремонт.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Комплектация
термостат, документация, упаковка
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
цифровой
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Накладной монтаж – простая установка на стену без необходимости монтажа врезного подрозетника. Это особенно удобно для установки терморегулятора на деревянные стены, сэндвич-панели и тонкие офисные перегородки, где отсутствует возможность врезного монтажа, а также в помещениях, где уже сделан чистовой ремонт.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Термостат цифровой BALLU BDT-2 - стоимость товара 2840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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