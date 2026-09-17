Конвектор Oasis KM-10
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 116285
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
документация
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Таймер
нет
Тип установки
напольный, настенный
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1
Описание товара Конвектор Oasis KM-10
Конвектор Oasis KM-10
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
документация
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Таймер
нет
Тип установки
напольный, настенный
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Конвектор Oasis KM-10
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
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