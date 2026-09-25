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Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт

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Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741664
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Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт
3 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1.5 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4

Описание товара Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт

Конвектор STEHER — выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство. Компактный вес всего 3,2 кг делает его лёгким для перемещения с места на место. Напольная установка подходит там, где нужно гибкое размещение без сложного монтажа. Электронный термостат и регулировка температуры позволят создать идеальный микроклимат, а наличие таймера обеспечит автоматическое управление работой прибора. Управлять конвектором удобно с помощью пульта, а функция влагозащиты открывает больше сценариев использования — даже в помещениях с повышенной влажностью.

Отзывы о товаре Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1.5 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор STEHER — выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство. Компактный вес всего 3,2 кг делает его лёгким для перемещения с места на место. Напольная установка подходит там, где нужно гибкое размещение без сложного монтажа. Электронный термостат и регулировка температуры позволят создать идеальный микроклимат, а наличие таймера обеспечит автоматическое управление работой прибора. Управлять конвектором удобно с помощью пульта, а функция влагозащиты открывает больше сценариев использования — даже в помещениях с повышенной влажностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический конвектор STEHER Е SCE-1500, серия 1,5 кВт - данный товар вы можете купить по цене 3080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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