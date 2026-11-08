Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Black
**Смартфон Redmi 17 8+256, чёрный (MZB0PKLRU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Redmi 17! Устройство сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн, чтобы удовлетворить все ваши потребности. **Почему стоит выбрать Redmi 17?** * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G91 Ultra обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения памяти с помощью карты (вместо одной SIM-карты) позволят хранить все важные данные и медиафайлы. * **Плавный и яркий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Двойная тыловая камера:** запечатлевайте яркие и чёткие моменты жизни. * **Длительная работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7500 мАч позволит вам наслаждаться устройством в течение всего дня. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP64 гарантируют защиту вашего устройства и данных. * **Современные возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. * **Быстрая зарядка:** заряжайте устройство быстро и эффективно. Стильный чёрный корпус из пластика и моноблочная конструкция делают Redmi 17 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Redmi 17 — выберите качество и надёжность!
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