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Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Green

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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 1
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 2
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 1
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 170 руб. 
Начислим 323 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748667
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Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Green
20 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Green

Смартфон Xiaomi REDMI 17 выполнен в пластиковом корпусе с защитой от влаги по стандарту IP64. Модель оснащена 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная часть построена на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G91-Ultra. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 8 ГБ, емкость встроенного накопителя формата eMMC 5.1 - 256 ГБ. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 3. На тыльной стороне установлена двойная камера, включающая основной модуль на 50 Мп и вспомогательную макрокамеру. Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт формата Nano-SIM в режиме Dual Standby, работает в сетях 4G LTE (включая популярные диапазоны 1/3/7/8/20) и обеспечивает навигацию по спутниковым системам GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.4. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi REDMI 17 выполнен в пластиковом корпусе с защитой от влаги по стандарту IP64. Модель оснащена 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная часть построена на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G91-Ultra. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 8 ГБ, емкость встроенного накопителя формата eMMC 5.1 - 256 ГБ. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 3. На тыльной стороне установлена двойная камера, включающая основной модуль на 50 Мп и вспомогательную макрокамеру. Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт формата Nano-SIM в режиме Dual Standby, работает в сетях 4G LTE (включая популярные диапазоны 1/3/7/8/20) и обеспечивает навигацию по спутниковым системам GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.4. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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Отзывы


Смартфон Xiaomi Redmi 17 8/256Gb Green - стоимость товара 20170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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