Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 6/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 6/256Gb Black
**Смартфон Redmi Note 17 6+256Gb, чёрный (MZB0NNNRU)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Redmi Note 17! **Почему стоит выбрать Redmi Note 17?** * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий дисплей:** AMOLED-экран с диагональю 6,99 дюйма и разрешением 2396 x 1080 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц сделает динамичные сцены максимально плавными. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения за счёт карты памяти (вместо одной SIM-карты). * **Быстрая зарядка и ёмкий аккумулятор:** с аккумулятором на 7700 мАч вы сможете дольше наслаждаться своим смартфоном, а поддержка быстрой зарядки сократит время ожидания. * **Современные стандарты связи и подключения:** две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP65 позволяет не бояться неблагоприятных условий. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные и быстро разблокировать устройство. **Основные характеристики:** * оперативная память: 6 ГБ; * встроенная память: 256 ГБ; * цвет корпуса: чёрный; * материал корпуса: пластик; * тип корпуса: моноблок; * тыловая камера: 1 камера; * навигация: [уточните информацию]. Redmi Note 17 — это сочетание стильного дизайна, передовых технологий и высокой производительности. Не упустите шанс обновить свой смартфон и получить максимум от каждого дня!
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