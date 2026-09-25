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Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Switchfoot
Альбом (сингл)
FOREVER NOW
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) - фото 1
  • Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) - фото 2
  • Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964243727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Switchfoot
Альбом (сингл)
FOREVER NOW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake Up, Mr. Crow, Absolution, Beautiful Life, Shake The Dust, Natural Causes, YFWYA, Same Blood, Ride Or Die, Darkness, Broken Wings, Two Twins, Breaking Up Again, The Butterfly Effect
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка

Альбом "Forever Now" — это 14-я студийная работа американской альтернативной рок-группы Switchfoot, релиз которой назначен на лето 2026 года. Эта пластинка знаменует собой возвращение коллектива к своим «гитарным корням» и является их первым полноценным альбомом с новым материалом за последние пять лет. Издание на цветном виниле Легенды альтернативного рока Switchfoot возвращаются со своим новым альбомом "Forever Now" — эпическим возвращением к истокам группы, основанным на гитарном звучании. Альбом воспринимается не столько как сборник песен, сколько как дефибриллятор для духа времени. Это возвращение к их былой славе, демонстрирующее, почему они всегда были важны и почему остаются таковыми и сегодня.

Отзывы о товаре Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964243727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Switchfoot
Альбом (сингл)
FOREVER NOW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake Up, Mr. Crow, Absolution, Beautiful Life, Shake The Dust, Natural Causes, YFWYA, Same Blood, Ride Or Die, Darkness, Broken Wings, Two Twins, Breaking Up Again, The Butterfly Effect
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом "Forever Now" — это 14-я студийная работа американской альтернативной рок-группы Switchfoot, релиз которой назначен на лето 2026 года. Эта пластинка знаменует собой возвращение коллектива к своим «гитарным корням» и является их первым полноценным альбомом с новым материалом за последние пять лет. Издание на цветном виниле Легенды альтернативного рока Switchfoot возвращаются со своим новым альбомом "Forever Now" — эпическим возвращением к истокам группы, основанным на гитарном звучании. Альбом воспринимается не столько как сборник песен, сколько как дефибриллятор для духа времени. Это возвращение к их былой славе, демонстрирующее, почему они всегда были важны и почему остаются таковыми и сегодня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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