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OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Matrix
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) - фото 1
  • OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) - фото 2
  • OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072770683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Matrix
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title (from The Matrix) / Trinity Infinity, Unable To Speak, Switched For Life, Switched At Birth, Switches Brew, Nascent Nauseous Neo, A Morpheus Movement, Domo Showdown, Bring Me Dinner, The System, The Hotel Ambush, Ignorance Is Bliss / Cyber Cyphernetic, Hat, The Cure, The Lobby, Dodge This, Ontological Shock, He’s The One Alright
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) виниловая пластинка

Музыка Дона Дэвиса к фильму «Матрица» — это новаторское сочетание оркестровой мощи и современного звукового дизайна. Она идеально подчеркивает киберпанковскую философию и неустанный экшен фильма и остается важной вехой в музыке к научно-фантастическим фильмам.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072770683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Matrix
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title (from The Matrix) / Trinity Infinity, Unable To Speak, Switched For Life, Switched At Birth, Switches Brew, Nascent Nauseous Neo, A Morpheus Movement, Domo Showdown, Bring Me Dinner, The System, The Hotel Ambush, Ignorance Is Bliss / Cyber Cyphernetic, Hat, The Cure, The Lobby, Dodge This, Ontological Shock, He’s The One Alright
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыка Дона Дэвиса к фильму «Матрица» — это новаторское сочетание оркестровой мощи и современного звукового дизайна. Она идеально подчеркивает киберпанковскую философию и неустанный экшен фильма и остается важной вехой в музыке к научно-фантастическим фильмам.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Matrix (Don Davis) (coloured) (0888072770683) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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