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Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) виниловая пластинка

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Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Col. Truck
Альбом (сингл)
One Fine Day
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) - фото 1
  • Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748494
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Col. Truck
Альбом (сингл)
One Fine Day
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Fine Day, All The Geese And Ganders (I Love Suzie), Woe Is Me, Hello People, You're All I Need, All Things Work For Good, This Is A Love Song, Lay Down Your Love, Dreamseller, Ramblin' Brook
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) виниловая пластинка

«One Fine Day» — это альбом сингапурской группы Col. Truck, который вышел в Великобритании в 1976 году.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Col. Truck
Альбом (сингл)
One Fine Day
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Fine Day, All The Geese And Ganders (I Love Suzie), Woe Is Me, Hello People, You're All I Need, All Things Work For Good, This Is A Love Song, Lay Down Your Love, Dreamseller, Ramblin' Brook
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
«One Fine Day» — это альбом сингапурской группы Col. Truck, который вышел в Великобритании в 1976 году.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Col. Truck - One Fine Day (4255805500989) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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