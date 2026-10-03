Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка
Extra Virgin — дебютный альбом британской трип-хоп группы Olive, первоначально выпущенный в 1996 году. Альбом включает сингл «You’re Not Alone», который изначально достиг 42-го места в британском чарте синглов, а после переиздания в 1997 году занял первое место Лимитированное издание на цветном виниле, выпущенное в честь 30-летия альбома Группа Olive, умело сочетающая хип-хоп, синтезаторную электронику и поп-музыку, была создана бывшим мультиинструменталистом Durutti Column и Simply Red Тимом Келлеттом, певицей Рут-Энн Бойл и битмейкером Робином Тейлором-Фиртом, наиболее известным по работе с Nightmares on Wax. В 1997 году они добились оглушительного успеха с неотразимым драм-н-бэйсовым треком «You're Not Alone». Этот получивший премию Ivor Novello хит, возглавивший чарты, был взят из их успешного дебютного альбома Extra Virgin, выпущенного годом ранее, и теперь отмечается его 30-летие переизданием в оливковом цвете, включающим звук, ремастерированный с оригинальных магнитных лент в студии AIR Studios.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитColdplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитMichael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитThe Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) ...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитShocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитFleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Отзывы о товаре Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка