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Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olive
Альбом (сингл)
Extra Virgin
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) - фото 1
  • Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748393
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584063218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olive
Альбом (сингл)
Extra Virgin
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Miracle, This Time, Safer Handsъ, Killing, You’re Not Alone, Falling, Outlaw, Blood Red Tears, Curious, You Are Nothing, Muted, I Don’t Think So
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка

Extra Virgin — дебютный альбом британской трип-хоп группы Olive, первоначально выпущенный в 1996 году. Альбом включает сингл «You’re Not Alone», который изначально достиг 42-го места в британском чарте синглов, а после переиздания в 1997 году занял первое место Лимитированное издание на цветном виниле, выпущенное в честь 30-летия альбома Группа Olive, умело сочетающая хип-хоп, синтезаторную электронику и поп-музыку, была создана бывшим мультиинструменталистом Durutti Column и Simply Red Тимом Келлеттом, певицей Рут-Энн Бойл и битмейкером Робином Тейлором-Фиртом, наиболее известным по работе с Nightmares on Wax. В 1997 году они добились оглушительного успеха с неотразимым драм-н-бэйсовым треком «You're Not Alone». Этот получивший премию Ivor Novello хит, возглавивший чарты, был взят из их успешного дебютного альбома Extra Virgin, выпущенного годом ранее, и теперь отмечается его 30-летие переизданием в оливковом цвете, включающим звук, ремастерированный с оригинальных магнитных лент в студии AIR Studios.

Отзывы о товаре Olive - Extra Virgin (coloured) (0199584063218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584063218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olive
Альбом (сингл)
Extra Virgin
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Miracle, This Time, Safer Handsъ, Killing, You’re Not Alone, Falling, Outlaw, Blood Red Tears, Curious, You Are Nothing, Muted, I Don’t Think So
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Extra Virgin — дебютный альбом британской трип-хоп группы Olive, первоначально выпущенный в 1996 году. Альбом включает сингл «You’re Not Alone», который изначально достиг 42-го места в британском чарте синглов, а после переиздания в 1997 году занял первое место Лимитированное издание на цветном виниле, выпущенное в честь 30-летия альбома Группа Olive, умело сочетающая хип-хоп, синтезаторную электронику и поп-музыку, была создана бывшим мультиинструменталистом Durutti Column и Simply Red Тимом Келлеттом, певицей Рут-Энн Бойл и битмейкером Робином Тейлором-Фиртом, наиболее известным по работе с Nightmares on Wax. В 1997 году они добились оглушительного успеха с неотразимым драм-н-бэйсовым треком «You're Not Alone». Этот получивший премию Ivor Novello хит, возглавивший чарты, был взят из их успешного дебютного альбома Extra Virgin, выпущенного годом ранее, и теперь отмечается его 30-летие переизданием в оливковом цвете, включающим звук, ремастерированный с оригинальных магнитных лент в студии AIR Studios.
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