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Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка

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Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 1
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 2
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 3
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 4
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 5
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 6
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 7
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 8
Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Appetite For Destruction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 1
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 2
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 3
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 4
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 5
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 6
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 7
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 8
  • Guns N&#039; Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402161
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0720642414811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Appetite For Destruction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Welcome To The Jungle, It's So Easy, Nightrain, Out Ta Get Me, Brownstone, Paradise City, My Michelle, Think About You, Sweet Child O'Mine, You're Crazy, Anything Goes, Rocket Queen
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка

Appetite for Destruction — дебютный альбом американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, выпущенный компанией Geffen 21 июля 1987 года. По одним оценкам общий тираж пластинки составил 27 миллионов экземпляров, по другим 32 миллиона. Согласно Billboard 200, это самый успешный дебютный альбом в США по количеству проданных копий. В 1988 году в одном из интервью фронтмен группы Эксл Роуз отметил, что многие из песен, представленных на дебютном творении коллектива были написаны задолго до записи самого альбома во время выступлений по ночным клубам и пабам Лос-Анджелеса. Далее Эксл отметил, что представленные композиции — завершённый вариант многочисленных наработок и дописываний к уже исполнявшимся песням. Некоторые песни на альбоме отражают реакцию группы на распущенность лос-анджелесского рок-н-рольного общества. На музыку в «Welcome to the Jungle» Роуз написал тексты песни в Сиэтле в память об инциденте в Нью-Йорке[4]. Некоторые из песен повествуют о юношеских годах участников группы, а таких как композиция «Out ta Get Me», сосредотачивающаяся в своей тематике на постоянных неприятностях певца Эксла Роуза с законом в штате Индиана. Группа также посвящала различные композиции, такие как «Sweet Child o' Mine», «Think About You», «My Michelle», «You’re Crazy», «Rocket Queen» различным представительницам женского пола. Первоначально на обложке альбома был помещён рисунок Роберта Уильямса (Robert Williams), изображавший монстра с кинжалами вместо зубов, нападающего на робота, склонившегося над бесчувственной женщиной в разорванном платье и со спущенными трусами. Многочисленные жалобы от различных религиозных и общественных организаций вынудили многие магазины продавать диски завёрнутыми в коричневую бумагу или как-то иначе закрывать рисунок, или вообще отказаться от продажи альбома. В результате дизайн обложки был изменён — на него поместили рисунок татуировки, которую сделал себе Эксл. Она изображает головы участников группы в виде черепов, расположенные на фоне креста. Рисунок, который был на обложке первоначально, был впоследствии напечатан внутри вкладыша компакт-диска.

Отзывы о товаре Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0720642414811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Appetite For Destruction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Welcome To The Jungle, It's So Easy, Nightrain, Out Ta Get Me, Brownstone, Paradise City, My Michelle, Think About You, Sweet Child O'Mine, You're Crazy, Anything Goes, Rocket Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Appetite for Destruction — дебютный альбом американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, выпущенный компанией Geffen 21 июля 1987 года. По одним оценкам общий тираж пластинки составил 27 миллионов экземпляров, по другим 32 миллиона. Согласно Billboard 200, это самый успешный дебютный альбом в США по количеству проданных копий. В 1988 году в одном из интервью фронтмен группы Эксл Роуз отметил, что многие из песен, представленных на дебютном творении коллектива были написаны задолго до записи самого альбома во время выступлений по ночным клубам и пабам Лос-Анджелеса. Далее Эксл отметил, что представленные композиции — завершённый вариант многочисленных наработок и дописываний к уже исполнявшимся песням. Некоторые песни на альбоме отражают реакцию группы на распущенность лос-анджелесского рок-н-рольного общества. На музыку в «Welcome to the Jungle» Роуз написал тексты песни в Сиэтле в память об инциденте в Нью-Йорке[4]. Некоторые из песен повествуют о юношеских годах участников группы, а таких как композиция «Out ta Get Me», сосредотачивающаяся в своей тематике на постоянных неприятностях певца Эксла Роуза с законом в штате Индиана. Группа также посвящала различные композиции, такие как «Sweet Child o' Mine», «Think About You», «My Michelle», «You’re Crazy», «Rocket Queen» различным представительницам женского пола. Первоначально на обложке альбома был помещён рисунок Роберта Уильямса (Robert Williams), изображавший монстра с кинжалами вместо зубов, нападающего на робота, склонившегося над бесчувственной женщиной в разорванном платье и со спущенными трусами. Многочисленные жалобы от различных религиозных и общественных организаций вынудили многие магазины продавать диски завёрнутыми в коричневую бумагу или как-то иначе закрывать рисунок, или вообще отказаться от продажи альбома. В результате дизайн обложки был изменён — на него поместили рисунок татуировки, которую сделал себе Эксл. Она изображает головы участников группы в виде черепов, расположенные на фоне креста. Рисунок, который был на обложке первоначально, был впоследствии напечатан внутри вкладыша компакт-диска.
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Отзывы


Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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