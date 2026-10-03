The Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Steel Wheels
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 402969
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
Коллекция Rolling Stones, The
-
В наличииЦена 6 740 руб.1685 руб. в СплитThe Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) ...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (060250877325...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (06025...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) ви...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) вини...
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) ...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Steel Wheels
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) виниловая пластинка
The Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитFleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Steel Wheels
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
The Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Rolling Stones, Steel Wheels (Half Speed) (0602508773310) виниловая пластинка