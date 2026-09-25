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Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vola
Альбом (сингл)
Inmazes
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) - фото 1
  • Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725748991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vola
Альбом (сингл)
Inmazes
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Same War, Stray The Skies, Starburn, Owls, Your Mind Is A HeDreamer, Emily, Gutter Moon, A Stare Without Eyes, Feed The Creatures, Inmazes, Gutter Moon (October Session – Bonus Track), Stray The Skies (October Session – Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Same War, Stray The Skies, Starburn, Owls, Your Mind Is A HeDreamer, Emily, Gutter Moon, A Stare Without Eyes, Feed The Creatures, Inmazes, Gutter Moon (October Session – Bonus Track), Stray The Skies (October Session – Bonus Track)

Отзывы о товаре Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725748991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Vola
Альбом (сингл)
Inmazes
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Same War, Stray The Skies, Starburn, Owls, Your Mind Is A HeDreamer, Emily, Gutter Moon, A Stare Without Eyes, Feed The Creatures, Inmazes, Gutter Moon (October Session – Bonus Track), Stray The Skies (October Session – Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Same War, Stray The Skies, Starburn, Owls, Your Mind Is A HeDreamer, Emily, Gutter Moon, A Stare Without Eyes, Feed The Creatures, Inmazes, Gutter Moon (October Session – Bonus Track), Stray The Skies (October Session – Bonus Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vola - Inmazes (coloured) (8712725748991) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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