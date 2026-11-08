Top.Mail.Ru
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 1
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 2
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 3
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 4
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 5
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 6
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview TAB20 WIFI
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T310
Количество ядер процессора
4
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 1
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 2
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 3
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 4
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 5
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 6
  • Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green
8 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackview
Линейка
Blackview TAB20 WIFI
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T310
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
4
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
6600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
241.5x160x9.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х5
Вес, кг.
1.15

Описание товара Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green

Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх. Планшет оснащён разъёмом USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи данных, а также поддерживает функцию OTG для подключения периферийных устройств. Для удобства работы предусмотрены два динамика, биометрическая идентификация по лицу и встроенные датчики освещённости, приближения и акселерометр.

Отзывы о товаре Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackview
Линейка
Blackview TAB20 WIFI
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T310
Развернуть
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
4
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
6600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
241.5x160x9.4
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх. Планшет оснащён разъёмом USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи данных, а также поддерживает функцию OTG для подключения периферийных устройств. Для удобства работы предусмотрены два динамика, биометрическая идентификация по лицу и встроенные датчики освещённости, приближения и акселерометр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green - купить по цене 8460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...