Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
Планшет Huawei — это стильное устройство, которое сочетает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С оснащением внутренней памятью в 128 Гб и оперативной памятью в 4 Гб, планшет обеспечивает быструю и плавную работу приложений и хранение большого объема данных. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей подарит вам четкое и яркое изображение, подходящее для просмотра видеоконтента и комфортного серфинга в интернете. Встроенная емкость аккумулятора на 7700 мА·ч позволяет долго наслаждаться работой устройства без необходимости частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Pol и современный разъем для зарядки USB Type-C гарантируют надежность и долговечность. Планшет работает на базе процессора HiSilicon Kirin 710A, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и энергосбережение. Устройство функционирует под управлением передовой операционной системы HarmonyOS, которая открывает доступ к множеству приложений и сервисов. Этот планшет также оснащен системой навигации, поддерживающей стандарты BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет совершать видеозвонки и делать качественные селфи. Металлический корпус в стильном сером цвете обеспечивает не только современный внешний вид, но и надежную защиту устройства. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется достаточным объемом встроенной памяти. Произведенный в Китае бренд Huawei гарантирует высокое качество и долгий срок службы своих устройств.
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