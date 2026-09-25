Top.Mail.Ru
Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 4/128Gb (53014GXS) серый - фото 1
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 4/128Gb (53014GXS) серый - фото 2
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 4/128Gb (53014GXS) серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Оперативная память
4 Гб
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 4/128Gb (53014GXS) серый - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 4/128Gb (53014GXS) серый - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 4/128Gb (53014GXS) серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
14 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014GXS
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3 х 163.8 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х4
Вес, г.
750

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый

Планшет Huawei — это стильное устройство, которое сочетает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С оснащением внутренней памятью в 128 Гб и оперативной памятью в 4 Гб, планшет обеспечивает быструю и плавную работу приложений и хранение большого объема данных. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей подарит вам четкое и яркое изображение, подходящее для просмотра видеоконтента и комфортного серфинга в интернете. Встроенная емкость аккумулятора на 7700 мА·ч позволяет долго наслаждаться работой устройства без необходимости частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Pol и современный разъем для зарядки USB Type-C гарантируют надежность и долговечность. Планшет работает на базе процессора HiSilicon Kirin 710A, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и энергосбережение. Устройство функционирует под управлением передовой операционной системы HarmonyOS, которая открывает доступ к множеству приложений и сервисов. Этот планшет также оснащен системой навигации, поддерживающей стандарты BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет совершать видеозвонки и делать качественные селфи. Металлический корпус в стильном сером цвете обеспечивает не только современный внешний вид, но и надежную защиту устройства. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется достаточным объемом встроенной памяти. Произведенный в Китае бренд Huawei гарантирует высокое качество и долгий срок службы своих устройств.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014GXS
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Оперативная память
4 Гб
Развернуть
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3 х 163.8 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Huawei — это стильное устройство, которое сочетает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С оснащением внутренней памятью в 128 Гб и оперативной памятью в 4 Гб, планшет обеспечивает быструю и плавную работу приложений и хранение большого объема данных. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей подарит вам четкое и яркое изображение, подходящее для просмотра видеоконтента и комфортного серфинга в интернете. Встроенная емкость аккумулятора на 7700 мА·ч позволяет долго наслаждаться работой устройства без необходимости частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Pol и современный разъем для зарядки USB Type-C гарантируют надежность и долговечность. Планшет работает на базе процессора HiSilicon Kirin 710A, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и энергосбережение. Устройство функционирует под управлением передовой операционной системы HarmonyOS, которая открывает доступ к множеству приложений и сервисов. Этот планшет также оснащен системой навигации, поддерживающей стандарты BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет совершать видеозвонки и делать качественные селфи. Металлический корпус в стильном сером цвете обеспечивает не только современный внешний вид, но и надежную защиту устройства. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется достаточным объемом встроенной памяти. Произведенный в Китае бренд Huawei гарантирует высокое качество и долгий срок службы своих устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Планшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый - по цене 14690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...