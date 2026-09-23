Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8+128Gb (SM-X130NZAECAU), графит** Стильный и производительный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно мощности для любых задач.** Благодаря процессору от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 128 ГБ хватит для хранения приложений, фото, видео и документов. А если понадобится больше места — можно использовать карту памяти (есть отдельный слот). * **Яркий и плавный дисплей.** Разрешение 1340 x 800 пикселей и частота обновления 90 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение. * **Долгое время работы.** Ёмкий аккумулятор на 5100 мАч позволяет пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время. * **Удобство подключения.** Интерфейс USB Type-C обеспечивает быстрое подключение к другим устройствам. **Основные характеристики:** * цвет: графит (серый); * объём оперативной памяти: 8 ГБ; * объём встроенной памяти: 128 ГБ; * разрешение дисплея: 1340 x 800; * частота обновления дисплея: 90 Гц; * технология дисплея: TFT; * ёмкость аккумулятора: 5100 мАч; * поддержка быстрой зарядки: да; * количество тыловых камер: 1; * проводной интерфейс: USB Type-C; * поддержка карт памяти: да (отдельный слот); * модуль сотовой связи: нет. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 вы сможете наслаждаться любимыми фильмами, общаться в соцсетях, работать с документами и делать многое другое!
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые, samsung 8"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 450 руб.4113 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 17 800 руб.4450 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
-
В наличииЦена 19 010 руб.4753 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Forest Green INFINIX
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПланшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые, samsung 8"
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит