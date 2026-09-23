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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732645
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X130NZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
801

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит

**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8+128Gb (SM-X130NZAECAU), графит** Стильный и производительный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно мощности для любых задач.** Благодаря процессору от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 128 ГБ хватит для хранения приложений, фото, видео и документов. А если понадобится больше места — можно использовать карту памяти (есть отдельный слот). * **Яркий и плавный дисплей.** Разрешение 1340 x 800 пикселей и частота обновления 90 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение. * **Долгое время работы.** Ёмкий аккумулятор на 5100 мАч позволяет пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время. * **Удобство подключения.** Интерфейс USB Type-C обеспечивает быстрое подключение к другим устройствам. **Основные характеристики:** * цвет: графит (серый); * объём оперативной памяти: 8 ГБ; * объём встроенной памяти: 128 ГБ; * разрешение дисплея: 1340 x 800; * частота обновления дисплея: 90 Гц; * технология дисплея: TFT; * ёмкость аккумулятора: 5100 мАч; * поддержка быстрой зарядки: да; * количество тыловых камер: 1; * проводной интерфейс: USB Type-C; * поддержка карт памяти: да (отдельный слот); * модуль сотовой связи: нет. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 вы сможете наслаждаться любимыми фильмами, общаться в соцсетях, работать с документами и делать многое другое!

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X130NZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8+128Gb (SM-X130NZAECAU), графит** Стильный и производительный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно мощности для любых задач.** Благодаря процессору от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 128 ГБ хватит для хранения приложений, фото, видео и документов. А если понадобится больше места — можно использовать карту памяти (есть отдельный слот). * **Яркий и плавный дисплей.** Разрешение 1340 x 800 пикселей и частота обновления 90 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение. * **Долгое время работы.** Ёмкий аккумулятор на 5100 мАч позволяет пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время. * **Удобство подключения.** Интерфейс USB Type-C обеспечивает быстрое подключение к другим устройствам. **Основные характеристики:** * цвет: графит (серый); * объём оперативной памяти: 8 ГБ; * объём встроенной памяти: 128 ГБ; * разрешение дисплея: 1340 x 800; * частота обновления дисплея: 90 Гц; * технология дисплея: TFT; * ёмкость аккумулятора: 5100 мАч; * поддержка быстрой зарядки: да; * количество тыловых камер: 1; * проводной интерфейс: USB Type-C; * поддержка карт памяти: да (отдельный слот); * модуль сотовой связи: нет. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 вы сможете наслаждаться любимыми фильмами, общаться в соцсетях, работать с документами и делать многое другое!
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb Wi-Fi (SM-X130NZAECAU) графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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