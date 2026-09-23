Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb LTE (SM-X135FZAECAU) графит

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Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732651
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**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 LTE 8+128Gb, графит (SM-X135FZAECAU)**
Стильный и производительный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений!
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?**
* **Достаточно мощности для любых задач.** Благодаря процессору от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и обеспечивает плавную работу приложений.
* **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 128 ГБ хватит для хранения большого количества приложений, фото и видео. А если понадобится больше места — можно использовать карту памяти (есть отдельный слот).
* **Комфортная работа с контентом.** Дисплей с разрешением 1340 x 800 и частотой обновления 90 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение.
* **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкий аккумулятор на 5100 мАч позволяет пользоваться планшетом в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд.
* **Всегда на связи.** Благодаря модулю сотовой связи вы можете выходить в интернет где угодно.
**Основные характеристики:**
* цвет: графит (серый);
* технология дисплея: TFT;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1;
* поддержка LTE: да;
* год релиза: 2025.
С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 каждый день будет наполнен новыми возможностями!
Планшет, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 LTE 8+128Gb, графит (SM-X135FZAECAU)**
Стильный и производительный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений!
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?**
* **Достаточно мощности для любых задач.** Благодаря процессору от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и обеспечивает плавную работу приложений.
* **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 128 ГБ хватит для хранения большого количества приложений, фото и видео. А если понадобится больше места — можно использовать карту памяти (есть отдельный слот).
* **Комфортная работа с контентом.** Дисплей с разрешением 1340 x 800 и частотой обновления 90 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение.
* **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкий аккумулятор на 5100 мАч позволяет пользоваться планшетом в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд.
* **Всегда на связи.** Благодаря модулю сотовой связи вы можете выходить в интернет где угодно.
**Основные характеристики:**
* цвет: графит (серый);
* технология дисплея: TFT;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1;
* поддержка LTE: да;
* год релиза: 2025.
С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 каждый день будет наполнен новыми возможностями!
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb LTE (SM-X135FZAECAU) графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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