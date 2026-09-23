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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732660
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X230NZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый

Планшет Samsung представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу. Планшет предлагает 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб оперативной памяти, что достаточно для хранения большого количества приложений, игр и медиафайлов, а также для многозадачной работы. Его серый алюминиевый корпус обеспечивает стильный внешний вид и прочность. С емкостью аккумулятора 7040 мА·ч, планшет гарантирует продолжительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем, что позволяет быстро восполнить заряд батареи. Планшет также оборудован фронтальной камерой на 5 МП для видеозвонков и селфи. Что касается связи, планшет поддерживает Bluetooth 5.3 для подключения к различным устройствам, а также предлагает системы навигации, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное позиционирование в любых условиях. Планшет Samsung не комплектуется клавиатурой, что делает его легким и удобным для мобильного использования. Это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZAACAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X230NZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу. Планшет предлагает 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб оперативной памяти, что достаточно для хранения большого количества приложений, игр и медиафайлов, а также для многозадачной работы. Его серый алюминиевый корпус обеспечивает стильный внешний вид и прочность. С емкостью аккумулятора 7040 мА·ч, планшет гарантирует продолжительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем, что позволяет быстро восполнить заряд батареи. Планшет также оборудован фронтальной камерой на 5 МП для видеозвонков и селфи. Что касается связи, планшет поддерживает Bluetooth 5.3 для подключения к различным устройствам, а также предлагает системы навигации, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное позиционирование в любых условиях. Планшет Samsung не комплектуется клавиатурой, что делает его легким и удобным для мобильного использования. Это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стиль в одном устройстве.
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Доставка
Отзывы


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