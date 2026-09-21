Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый
Digma Pro Empire G99 — это флагманское устройство от DIGMA PRO для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. Ультратонки корпус планшета выполнен из металла серого оттенка. Параметры Экран 12” с разрешением 2000х1200 и частотой 90 Гц поддерживает функцию мультитач и автоматическую ориентацию, обеспечивая плавное и отзывчивое взаимодействие. Технология In-Cell делает изображение более ярким и контрастным. Плотность пикселей составляет 194 PPI, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Дисплей отличается полезной площадью 90%. Производительность и возможности Сердцем устройства является восьмиядерный процессор MTK Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 256 ГБ, и её можно расширить с помощью карт microSD до 2 ТБ. Коммуникации и подключения Digma Pro Empire G99 поддерживает технологии 3G и 4G, что позволяет оставаться везде на связи. Также предусмотрена поддержка систем навигации A-GPS, GPS и ГЛОНАСС. Мультимедиа и камера Планшет оснащен четырьмя динамиками с поддержкой HiRes Audio, поэтому вы получаете кристально чистый и объемный звук. Основная камера с разрешением 16 Mpix и фронтальная камера с разрешением 8 Mpix позволяют делать яркие детализированные снимки и видеозвонки. Особенности и безопасность Встроенные датчики, включая акселерометр (G-sensor), обеспечивают дополнительные функции и удобство использования. Биометрическая идентификация по лицу добавляет уровень безопасности. Питание и аккумулятор Емкость аккумулятора 10000 мАч и поддержка быстрой зарядки позволяет использовать планшет длительное время. Тип аккумулятора — Li-Ion. Комплектация и гарантия В комплект поставки входят защитное стекло, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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