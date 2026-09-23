Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZSACAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb Wi-Fi (SM-X230NZSACAU) серебристый
Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе мощные технические характеристики и элегантный дизайн. Он оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, который обеспечивает четкое и яркое изображение для просмотра контента и работы с приложениями. Устройство оснащено встроенной памятью на 128 Гб и оперативной памятью объемом 6 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает высокую производительность при выполнении многозадачных операций. Планшет работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц, благодаря которому обеспечивается быстрая и плавная работа системы Android. Мощная аккумуляторная батарея емкостью 7040 мА·ч типа Li-Pol гарантирует длительное время работы без подзарядки, а зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Планшет поддерживает системы навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его надежным помощником в путешествиях и походах. Элегантный серебристый корпус из алюминия подчеркивает современный стиль устройства, а его прочность обеспечивает долгий срок службы. Планшет произведен в Вьетнаме, что свидетельствует о высоком качестве сборки и надежности комплектующих. Это устройство идеально подойдет для тех, кто ищет гармонию между производительностью и стилем в своем планшете.
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