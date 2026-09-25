Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
**Планшет HUAWEI MatePad SE 11 8+128Gb Wi-Fi + стилус, серый** Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HUAWEI MatePad SE 11. Это идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор от HiSilicon для высокой производительности. * Объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. * Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично. * Технология IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение на экране с разрешением 1920x1200 пикселей. * Частота обновления экрана — 60 Гц. * Ёмкость аккумулятора — 7700 мАч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. **Особенности:** * Планшет оснащён одной тыловой камерой, что позволяет делать снимки и видеозвонки. * Проводной интерфейс USB Type-C для удобной синхронизации данных и зарядки. * Стильный серый цвет и компактный монолитный корпус делают планшет не только функциональным, но и эстетически привлекательным. **Преимущества:** * Планшет выпущен в 2024 году, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций. * В комплекте со стилусом работа и творчество станут ещё удобнее и продуктивнее. HUAWEI MatePad SE 11 — это надёжный и функциональный планшет, который станет вашим верным спутником в любых делах.
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