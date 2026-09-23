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Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1" (DA6B0P01) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1" (DA6B0P01) серый

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Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1&quot; (DA6B0P01) серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Z10
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1&quot; (DA6B0P01) серый - фото 7
  • Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1&quot; (DA6B0P01) серый - фото 8
  • Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1&quot; (DA6B0P01) серый - фото 9
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  • Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1&quot; (DA6B0P01) серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732665
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA6B0P01
Линейка
Digma Z10
Цвет
серый
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; Скрепка для извлечения SIM-карты
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
3 Гб
Встроенная память
32 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.1 х 162.8 х 10.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
871

Описание товара Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1" (DA6B0P01) серый

Планшет Digma представляет собой идеальное сочетание производительности и стиля, идеально подходящее для повседневного использования. Оснащенный 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает просмотр кино и серфинг в интернете максимально комфортным. Под капотом этого устройства установлен процессор Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, который в сочетании с 3 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу и быструю реакцию на каждое ваше действие. Встроенная память объемом 32 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения ваших приложений, фотографий и видеофайлов. Корпус планшета выполнен из качественного пластика серого цвета, что придаёт ему современный вид и легкость в использовании. Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, что позволяет наслаждаться устройством на протяжении длительного времени без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C. Поддержка систем навигации GPS и ГЛОНАСС делает этот планшет прекрасным помощником в путешествиях и навигации. Он также оснащен стандартом Wi-Fi 802.11 b/g/n, что гарантирует стабильное подключение к сети интернет. Работает планшет Digma под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Произведённое в Китае, это устройство сочетает в себе высокое качество и доступную цену, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный планшет.

Отзывы о товаре Планшет Digma Z10 3/32Gb 10.1" (DA6B0P01) серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA6B0P01
Линейка
Digma Z10
Цвет
серый
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; Скрепка для извлечения SIM-карты
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
3 Гб
Встроенная память
32 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.1 х 162.8 х 10.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma представляет собой идеальное сочетание производительности и стиля, идеально подходящее для повседневного использования. Оснащенный 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает просмотр кино и серфинг в интернете максимально комфортным. Под капотом этого устройства установлен процессор Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, который в сочетании с 3 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу и быструю реакцию на каждое ваше действие. Встроенная память объемом 32 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения ваших приложений, фотографий и видеофайлов. Корпус планшета выполнен из качественного пластика серого цвета, что придаёт ему современный вид и легкость в использовании. Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, что позволяет наслаждаться устройством на протяжении длительного времени без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C. Поддержка систем навигации GPS и ГЛОНАСС делает этот планшет прекрасным помощником в путешествиях и навигации. Он также оснащен стандартом Wi-Fi 802.11 b/g/n, что гарантирует стабильное подключение к сети интернет. Работает планшет Digma под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Произведённое в Китае, это устройство сочетает в себе высокое качество и доступную цену, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный планшет.
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Отзывы


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