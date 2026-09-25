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Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный купить с доставкой в Москве
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Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный

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Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 1
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 2
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 3
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 4
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 5
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 6
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Комплектация
Замок в сборе - 1 штКомплект накладок - 1 штПланка - 1 штКлючи - 3 штКомплект шурупов 4?30 - 4 штКомплект шурупов 3?13 - 4 штКомплект шурупов 4?30 - 4, Комплект шурупов 3?13 - 4, Руководство по эксплуатации - 1 шт
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 1
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 2
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 3
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 4
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 5
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 6
  • Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
углеродистая сталь
Комплектация
Замок в сборе - 1 штКомплект накладок - 1 штПланка - 1 штКлючи - 3 штКомплект шурупов 4?30 - 4 штКомплект шурупов 3?13 - 4 штКомплект шурупов 4?30 - 4, Комплект шурупов 3?13 - 4, Руководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
420

Описание товара Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный

Врезной замок Сибртех ЗВ8-4 91663 сувальдного типа используется для запирания внутренних дверей жилых и хозяйственных помещений. Замок имеет 1 класс секретности — его невозможно вскрыть методом подбора ключей.

Преимущества

  • Долговечность — замок оцинкован для защиты от коррозии.
  • Защита от случайного запирания — открыть или закрыть замок изнутри можно только ключом.
  • 3 ключа в комплекте — изготавливать дубликаты не требуется.

Отзывы о товаре Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
углеродистая сталь
Комплектация
Замок в сборе - 1 штКомплект накладок - 1 штПланка - 1 штКлючи - 3 штКомплект шурупов 4?30 - 4 штКомплект шурупов 3?13 - 4 штКомплект шурупов 4?30 - 4, Комплект шурупов 3?13 - 4, Руководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Врезной замок Сибртех ЗВ8-4 91663 сувальдного типа используется для запирания внутренних дверей жилых и хозяйственных помещений. Замок имеет 1 класс секретности — его невозможно вскрыть методом подбора ключей.

Преимущества

  • Долговечность — замок оцинкован для защиты от коррозии.
  • Защита от случайного запирания — открыть или закрыть замок изнутри можно только ключом.
  • 3 ключа в комплекте — изготавливать дубликаты не требуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок врезной СИБРТЕХ 91663, ЗВ8-4, сувальдный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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