Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
14
Длина замка, мм
90
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
В наличии
Код товара: 747666
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 050 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
14
Длина замка, мм
90
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, кг.
1.47
Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
14
Длина замка, мм
90
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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