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Замок навесной Matrix 91808, 65 мм купить с доставкой в Москве
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Замок навесной Matrix 91808, 65 мм

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Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 1
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 2
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 3
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 4
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 5
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 6
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 7
Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
11
Длина замка, мм
94
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 1
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 2
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 3
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 4
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 5
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 6
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 7
  • Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Замок навесной Matrix 91808, 65 мм
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
11
Длина замка, мм
94
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
580

Описание товара Замок навесной Matrix 91808, 65 мм

Навесной замок Matrix 91808 шириной 65 мм служит для обеспечения безопасности помещения и ценных вещей. Его можно повесить на ящик, дверь гаража, подсобки, склада, сарая, шкафчика и т.д. Дужку диаметром 9 мм сложно сбить или перекусить.

Преимущества

  • Надежность — дужка и корпус изготовлены из стали, а секретный механизм — из латуни.
  • Коррозионная стойкость — хромированная дужка и оцинкованный корпус не разрушаются под действием влаги, поэтому изделие можно использовать на улице.
  • Удобная эксплуатация — автоматическая дужка позволяет легко и быстро закрывать замок без ключа.
  • Запасные ключи — в комплекте 3 шт., что избавляет от необходимости делать дубликаты.

Отзывы о товаре Замок навесной Matrix 91808, 65 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
11
Длина замка, мм
94
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Matrix 91808 шириной 65 мм служит для обеспечения безопасности помещения и ценных вещей. Его можно повесить на ящик, дверь гаража, подсобки, склада, сарая, шкафчика и т.д. Дужку диаметром 9 мм сложно сбить или перекусить.

Преимущества

  • Надежность — дужка и корпус изготовлены из стали, а секретный механизм — из латуни.
  • Коррозионная стойкость — хромированная дужка и оцинкованный корпус не разрушаются под действием влаги, поэтому изделие можно использовать на улице.
  • Удобная эксплуатация — автоматическая дужка позволяет легко и быстро закрывать замок без ключа.
  • Запасные ключи — в комплекте 3 шт., что избавляет от необходимости делать дубликаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной Matrix 91808, 65 мм - этот товар вы можете купить по цене 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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